Не понимаю "псячий" язык: преподаватель колледжа опозорился заявой

В колледже в Черноморске произошел языковой скандал. Фото: "Факти"

В Черноморске Одесской области преподаватель морского профессионального колледжа Одесского национального морского университета Александр Макаренко назвал украинский язык "собачьим".

"Я не разумею вашу псячу мову, пышіть калі ласка па-беларуску альбо па-руску. Я ня мовлю ўкраінскай мовой і паперы пышу па-руску, хоць ведаю яе. Для мяне гэта ваша ўкраінская мова – мова окупантаў та фашыстаў", - написал он на белорусском в соцсети, сообщают "Факти".

В колледже отреагировали на ситуацию

"Руководство колледжа не будет ставиться терпеливо к таким высказываниям. Неприемлемо, что преподаватель нашего заведения публично делает такие высказывания. Мы поговорим с детьми в тех группах, где он преподает, и выясним, пропагандирует ли учитель ненависть к государственному языку на своих уроках", - сказала заместитель директора по образовательной работы колледжа Наталья Федорова.

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Активисты проинформировали уполномоченного по защите государственного языка и позвонили на правительственную горячую линию.

В кафе Coffee Bar №13 в Николаеве произошел конфликт из-за обслуживания посетителя на украинском языке. Бариста позвонила в слезах и сообщила, что муж устроил скандал, потому что она говорила на украинском.