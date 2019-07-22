Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком

В соцсетях обсуждают инцидент, который произошел в поезде "Перемышль-Киев".
Историю рассказала журналистка Нонна Стефанова, передает "Вголос".
В поезде к ее сыну Аскольду подошла девочка из Украины, не понимающая украинский язык. Растерялась, когда к ней заговорили по-украински.
Стефанова рассказала, что девочка не знала ни одного слова на украинском.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подервянский обратился к украинцам
Пользователей соцсетей возмутил этот инцидент. Они заявили, что ситуация с русскоязычными детьми и их родителями в Украине чрезвычайно грустная.
Нонна Стефанова рассказала, что учит своего сына в любой ситуации говорить исключительно на украинском, не переходя на русский.
Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков перешел на украинский язык в эфире. Это произошло в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".
Комментарии