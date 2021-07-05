"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык

Заведующего кафедрой гуманитарных дисциплин Николаевского института права Сергея Шубина обвинили в украинофобии.

В комментариях к сообщению он назвал украинский язык "блевотой". Популяризацию украинского он назвал принудительным насилием, сказал на видео активист Сергей Стерненко.

Шубин поддерживал оккупантов и рассказывал студентам, что ЛДНР ни в одной стране не признаны террористическими.

"Студентов обучают откровенные любители войны против Украины, и их не гонят с работы даже после громких скандалов", - сказал Стерненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника

Автор: "24 канал" Преподаватель Шубин публично оскорбляет украинский язык

Депутат городского совета в Одессе от "Партии Шария" Нина Исаченко предложила пригласить переводчика в сессионный зал. Так отреагировала на просьбу коллег не говорить по-русски, которую они не понимают. Общаться на украинском Исаченко отказалась.