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понедельник, 05 июля 2021 17:19

"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык

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Заведующего кафедрой гуманитарных дисциплин Николаевского института права Сергея Шубина обвинили в украинофобии.

В комментариях к сообщению он назвал украинский язык "блевотой". Популяризацию украинского он назвал принудительным насилием, сказал на видео активист Сергей Стерненко.

Шубин поддерживал оккупантов и рассказывал студентам, что ЛДНР ни в одной стране не признаны террористическими.

"Студентов обучают откровенные любители войны против Украины, и их не гонят с работы даже после громких скандалов", - сказал Стерненко.

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Автор: "24 канал"
  Преподаватель Шубин публично оскорбляет украинский язык
Преподаватель Шубин публично оскорбляет украинский язык

Депутат городского совета в Одессе от "Партии Шария" Нина Исаченко предложила пригласить переводчика в сессионный зал. Так отреагировала на просьбу коллег не говорить по-русски, которую они не понимают. Общаться на украинском Исаченко отказалась.

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