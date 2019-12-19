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четверг, 19 декабря 2019 15:37

"Не хочу утруждать себя" - отец Зеленского об украинском языке

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&quot;Не хочу утруждать себя&quot; - отец Зеленского об украинском языке
Александр Зеленский высказался об украинском языке. Фото: КП

Отец президента Владимира Зеленского Александр высказался об украинском языке.

Он заведующий кафедрой информатики и информационных технологий филиала КНЭУ им. Вадима Гетьмана в Кривом Роге, сообщает "Страна".

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"Приносит мне студент статью на украинском, я беру и корректирую статью. Читать я не могу это по одной простой причине. Нет ни одной технической книжки нормальной на украинском языке. Как мне читать? Зачем мне в 71 год обременять себя какими-то сложностями?", - ответил Зеленский на вопрос о языке.

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский внес законопроект о признании закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" таким, что "потерял силу". Об этом он заявил в Telegram.

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