Нам удалось остановить русификацию образования - Вятрович

Фото: eurosolidarity.org

Благодаря позиции "Европейской Солидарности" и объединению всех патриотических сил в Украине монобильшинство так и не решилось вынести на голосование в зал скандальный законопроект Максима Бужанского о русификации образования. Об этом сообщил народный депутат Владимир Вятрович.

"Мы выиграли эту битву! "Слуги" не посмели принять русификаторский законопроект Бужанского, закрыли сессию и ушли на парламентские каникулы до сентября. А это значит, что с 1 сентября 2020 года, как и планировалось, 200 тысяч учеников 5-11 классов переходят на обучение на украинском языке. Это значит, что мы защитили закон о языке и закон об образовании", - написал Владимир Вятрович на своей странице в сети Facebook.

"Решительные протесты государственных сил в парламенте и за его пределами, тысячи людей, которые вышли на протест в Киеве и по всей Украине заставили их отступить. Спасибо каждому, кто проявил свою гражданскую позицию и поднялся на защиту нашего языка", - отметил народный депутат.

"Вместе мы выиграли эту битву, но война за идентичность продолжается. Это часть гибридной войны, которую Москва и ее пятая колонна ведут на разных фронтах - от парламента до Конституционного Суда, атакуя наш язык, нашу культуру, наше информационное пространство. Мы обязаны выстоять, защитить нашу идентичность, наш язык, нашу национальную государственность. А для этого - должны быть ответственными и едиными. Все будет Украина!" - убежден Вятрович.