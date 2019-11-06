Наказали директора школы, в которой преподавали на русском

 
Ексклюзивы
1/5
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 720
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 1782
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2079
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 4842
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1584
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 900
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 5085
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 729
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6687
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1521
Фото
Все фото
6
7
2
38
6
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
&quot;Утверждаем украинский язык через искусство&quot; - украинцы создали уникальный проект
"Утверждаем украинский язык через искусство" - украинцы создали уникальный проект
Видео
Все видео
Донбасс нужно украинизировать - соцопрос
Донбасс нужно украинизировать - соцопрос
Все мифы об украинском языке собрали в одном фильме
Все мифы об украинском языке собрали в одном фильме
Министр рассказал о поисках уполномоченного по защите языка
Министр рассказал о поисках уполномоченного по защите языка
Русский язык - язык уничтожения украинцев - Фарион
Русский язык - язык уничтожения украинцев - Фарион
Записали белорусский кавер на клип аlyona аlyona "Голови"
Записали белорусский кавер на клип аlyona аlyona "Голови"
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 900
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 711
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3456
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1989
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 990
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 864
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
среда, 06 ноября 2019 15:26

Наказали директора школы, в которой преподавали на русском

  Комментировать
Наказали директора школы, в которой преподавали на русском
Ученики музыкальной школы имени Игоря Шамо будут изучать дисциплины только на украинском Фото: ditvora.com.ua

Родители учеников киевской музыкальной школы №7 имени Игоря Шамо добились замены русскоязычных учебников на украинские.

Жалобу относительно русскоязычных занятий в школе направили в управление культуры Соломенской РГА, сообщает Україномовна освіта.

По результатам ее рассмотрения директор школы Ярухина и преподаватель сольфеджио Деревянко получили предупреждения за нарушения законодательства в части использования украинского языка в образовательном процессе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уличных музыкантов убедили петь по-украински

С целью недопущения подобных ситуаций управление культуры, туризма и охраны культурного наследия издало указ, в котором определена персональная ответственность для всех директоров художественных школ района относительно невыполнения требований действующего законодательства.

В сети появился пост Дианы Маландри - матери одной из учениц киевской музыкальной школы им. И.Шамо о том, что родителей заставили приобрести русскоязычные учебники по сольфеджио. Преподавательница отметила, что русский в Украине не запрещен и что это лучший учебник по дисциплине в стране. Использовать другие отказалась. Возмущение вызвало то, что в учебнике отсутствует гриф Министерства образования и из 306 музыкальных произведений лишь 20 украинских.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Наказали директора школы, в которой преподавали на русском». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
ноября

Украина заключила военный союз со Швецией

Власти пообещали Галичине автономию

Часть военных пошла на переговоры с росиянами

Государство взяло под контроль торговлю наркотиками

Украинскую отаманшу убил предатель

Застрелили президента США

Самое читаемое
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
21
 1 Просмотров: 53370
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
10
 Просмотров: 27982
Какая еда поможет уберечься от инсульта - советы врача
Какая еда поможет уберечься от инсульта - советы врача
 Просмотров: 17127
Нашли предсказание о мировой войне
Нашли предсказание о мировой войне Просмотров: 13915
&quot;На счету надо иметь $10 тысяч&quot;- украинка рассказала, как переехать в Канаду
"На счету надо иметь $10 тысяч"- украинка рассказала, как переехать в Канаду
5
 Просмотров: 10971
Сьогодення
В Украине появилась комиссия по стандартам украинского языка
В Украине появилась комиссия по стандартам украинского языка Просмотров: 108
Донбасс нужно украинизировать - соцопрос
Донбасс нужно украинизировать - соцопрос
 Просмотров: 693
Уличных музыкантов убедили петь по-украински
Уличных музыкантов убедили петь по-украински Просмотров: 801
Венецианская комиссия приехала посмотреть на внедрение языкового закона
Венецианская комиссия приехала посмотреть на внедрение языкового закона Просмотров: 153
Канадский дипломат похвастался знанием украинского языка
Канадский дипломат похвастался знанием украинского языка Просмотров: 225
Больше всего комментируют
17
ГБР взялось за Софию Федыну
5
Милованова снова обозвали "дебилом". Теперь в "Слуге народа"
4
Вакарчук спросил Зеленского, кто убил Гандзюк
4
В центре Харькова установили мемориальную доску генералу КГБ
4
Расследование дел Майдана остановят
Голосов: 721
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua