Наказали директора школы, в которой преподавали на русском

Ученики музыкальной школы имени Игоря Шамо будут изучать дисциплины только на украинском Фото: ditvora.com.ua

Родители учеников киевской музыкальной школы №7 имени Игоря Шамо добились замены русскоязычных учебников на украинские.

Жалобу относительно русскоязычных занятий в школе направили в управление культуры Соломенской РГА, сообщает Україномовна освіта.

По результатам ее рассмотрения директор школы Ярухина и преподаватель сольфеджио Деревянко получили предупреждения за нарушения законодательства в части использования украинского языка в образовательном процессе.

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С целью недопущения подобных ситуаций управление культуры, туризма и охраны культурного наследия издало указ, в котором определена персональная ответственность для всех директоров художественных школ района относительно невыполнения требований действующего законодательства.

В сети появился пост Дианы Маландри - матери одной из учениц киевской музыкальной школы им. И.Шамо о том, что родителей заставили приобрести русскоязычные учебники по сольфеджио. Преподавательница отметила, что русский в Украине не запрещен и что это лучший учебник по дисциплине в стране. Использовать другие отказалась. Возмущение вызвало то, что в учебнике отсутствует гриф Министерства образования и из 306 музыкальных произведений лишь 20 украинских.