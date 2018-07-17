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вторник, 17 июля 2018 19:30

На международном конкурсе все участники спели на украинском языке
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Автор: фото предоставлено пресс-службой Екатерины Бужинской
  "Украина - это мы": в Болгарии прошел международный конкурс, в котором все дети спели только на украинском
"Украина - это мы": в Болгарии прошел международный конкурс, в котором все дети спели только на украинском

В третьем международном конкурсе украинской песни "Украина - это мы!", который состоялся на болгарском побережье, дети со всего мира спели на украинском языке.

В нем приняли участие дети из всех регионов Украины.

"Мы хотим, чтобы украинский язык в Европе стал популярным. Все участники поют именно на украинском. Это могут быть народные песни, современные, кавер, обработки. Участие в конкурсе принимали украинские дети из всех регионов. Но гостями были дети со всей Европы. В следующем году уже есть заявки на участие от Белоруссии, Германии, Италии, Болгарии, Румынии, Польше и Швейцарии", - рассказала Gazeta.ua певица Екатерина Бужинская.

Автор: фото предоставлено пресс-службой Екатерины Бужинской
  "Украина - это мы": в Болгарии прошел международный конкурс, в котором все дети спели только на украинском
"Украина - это мы": в Болгарии прошел международный конкурс, в котором все дети спели только на украинском

Впервые в этом году на конкурсе к песенной традиции добавилась еще одна. Партнеры конкурса испекли караваи, крупнейший из которых получил название "Каравай мира". Он стал не только вкусным лакомством для детей, приехавших в Midia Grand Resort из разных уголков мира, но и символом единства, дружбы и миролюбия. Поэтому по просьбе певицы вместе помолиться за мир в Украине дети откликнулись без раздумий.

Автор: фото предоставлено пресс-службой Екатерины Бужинской
  "Украина - это мы": в Болгарии прошел международный конкурс, в котором все дети спели только на украинском
"Украина - это мы": в Болгарии прошел международный конкурс, в котором все дети спели только на украинском
Автор: фото предоставлено пресс-службой Екатерины Бужинской
  "Украина - это мы": в Болгарии прошел международный конкурс, в котором все дети спели только на украинском
"Украина - это мы": в Болгарии прошел международный конкурс, в котором все дети спели только на украинском

Победительницей конкурса стала 11-летняя Таисия Стасюк. Девочка родом из семьи переселенцев из Донецка. Поразила жюри исполнением песни "Мы - Украина". В следующем году она сможет насладиться солнцем и морем и пожить в лучшем лагере у Болгарии. Также девочка получила в подарок золотой браслет.

На следующий год заявки на участие в международном конкурсе уже покинули дети из Италии, Германии и Беларуси. Их ничуть не остановило обязательное условие для участия - им придется изучить и петь песни на украинском языке.

Автор: фото предоставлено пресс-службой Екатерины Бужинской
  "Украина - это мы": в Болгарии прошел международный конкурс, в котором все дети спели только на украинском
"Украина - это мы": в Болгарии прошел международный конкурс, в котором все дети спели только на украинском

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Запуск 8-ми украинских радиостанций на территории аннексированного Крыму планируют осуществить до конца года.

Разрешения на вещание на юге Херсонской области получили Армия FM - в Чонгаре, Чаплинке и Скадовске, Радио НВ - в Чонгаре и Чаплинке, Хит FM, Радио Roks и Kiss Fm Ukraine - в Геническе, Meydan Radiosi - в Лазурном, Чаплинке, Новотроицком, Радио Крим. Реалии- в Чаплинке, Radio Hayat - в Чонгаре и Чаплинцы.

Новые радиостанции можно будет услышать на севере Крыма.

Автор: Gazeta.ua
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