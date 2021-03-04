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четверг, 04 марта 2021 16:11

На каком языке украинцы больше всего общаются дома - свежее исследование

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На каком языке украинцы больше всего общаются дома - свежее исследование
Большинство украинцев общаются дома на государственном языке Фото: novebti.ua

48,4% жителей Украины предпочитают общение дома на украинском языке.

Одновременно на украинском и русском языках дома общаются 23,9% респондентов. Только на русском - 27,3%. На других языках в быту разговаривают 0,4%.

Социологические опросы проводил с 19-28 февраля 2021 года центр "Социальный мониторинг".

Специалисты опросили 3017 респондентов со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Результаты центр представил в информационном агентстве "Интерфакс-Украина".

Статистическая погрешность составляет от 1,1% до 1,9%.

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57% взрослого населения считают, что в будущем Украина перейдет преимущественно на украинский язык общения.

32% убеждены, что Украина сделает русский язык 2-м государственным, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

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