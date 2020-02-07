Мы закрываем политические дискуссии по языковому вопросу - Новосад

Украина не поддержала языковые предложения Министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Фото: umoloda.kyiv.ua

В Министерстве образования и науки закрывают политические дискуссии с Венгрией относительно языкового вопроса для школ с языком обучения нацменьшинств. Планируется совершенствование стандарта изучения украинского языка как государственного, увеличение количества часов на изучение государственного языка и обучение им. Стремятся сосредоточиться на работе с учителями и методистами.

"Для нас это очень важно, ведь основная цель - чтобы все украинские дети независимо от их этнического происхождения владели государственным языком на высоком уровне. В то же время мы уважаем конституционное право каждого ребенка изучать и учиться на родном языке", - заявила Министр образования и науки Анна Новосад на встречи с Министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Он подчеркнул, что Венгрия готова поддержать проект по усовершенствованию стандарта изучения украинского языка как государственного, а также поддержать разработку методик для преподавания украинского языка для меньшинства. Предложил МОН рассмотреть 2 возможности, которые могли бы, по его мнению, обеспечить лучшие условия для изучения родного языка для венгерской общины. Среди них: приравнять венгерский язык к языку коренного народа и увеличить количество часов на изучение украинского языка, но не за счет других предметов, а за счет увеличения часов на предмет "Украинский язык".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нужно читать больше украинской литературы" - актриса Васько возмутилась заявлением "1+1"

В министерстве с предложениями не согласны. Анна Новосад отметила, что Украина не может заставить детей учиться в течение 7 дней в неделю. Относительно признании венгерского меньшинства коренным народом, то в МОН убеждены, что это политический вопрос, который сейчас не стоит поднимать.

"Коренные народы у нас четко определены в законодательстве. Нужно понимать, что изменение перечня стран нарушит основные заложенные принципы. Коренными народами сейчас считаются те, что не имеют другого государства, кроме Украины, которая отстаивает развитие их культурного и языкового наследия. Венгерский язык под этот принцип не подпадает", - говорит Новосад.

Министр четко подчеркнула, что Украина последовательно выполнила все рекомендации Венецианской комиссии.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина может улучшить изучение венграми украинского языка без соблюдения норм нового образовательного законодательства.