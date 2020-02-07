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пятница, 07 февраля 2020 13:35

В Венгрии высказались по поводу украинского закона о среднем образовании

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В Венгрии высказались по поводу украинского закона о среднем образовании
Сийярто считает, что венгры смогут учить украинский без образовательного закона. Фото: "Украина молодая"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина может улучшить изучение венграми украинского языка без соблюдения норм нового образовательного законодательства.

"Мы считаем, что венгры смогут выучить государственный язык даже без того, чтобы количество предметов на украинском у них повышалось. Мы готовы финансово помочь, чтобы преподавание украинского было эффективным", - заявил министр на пресс-конференции в Киеве, передает "Европейская правда".

Закон "Об общем среднем образовании" предусматривает необходимость увеличения объемов обучения на государственном языке в венгерских школах - от 0% в 1-м классе до 40% в 9-м и 60% в 12-м классе.

Сийярто подтвердил, что Будапешт сознательно не делал заявлений по поводу закона, чтобы оставить возможность для договоренности с Украиной. В Венгрии законом недовольны.

"Я всегда на стороне того, чтобы найти решение, я всегда на стороне позитива. Но если бы мы были довольны сложившейся ситуацией, мы не делали бы предложений на улучшение", - пояснил он.

Существует предварительная договоренность с Киевом по обсуждению закона. Министр образования и науки в ближайшее время примет у себя представителей союза педагогов Закарпатья.

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"Мы понимаем, что Украина хочет, чтобы все ее граждане, живущие на территории Украины, разговаривали на украинском языке. Но мы также хотим, чтобы венгры в Закарпатье могли сохранить свой язык. Мы считаем, что этих двух целей можно достичь одновременно", - добавил Петер Сийярто.

В правительстве Венгрии заявили, что их предложения по меньшинствам в Закарпатье были учтены. 31 октября Венгрия разблокировала заявление послов НАТО по Украине.

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