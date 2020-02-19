"Мы тебя убьем" - на мужчину набросились за общение на родном языке

На белоруса набросились за требование общаться на белорусском. Фото: БН

Житель белорусского Минска Арамаис Миракьян заказал в кафе "Коммунарка" чай на белорусском языке. Кассирша попросила говорить по-русски. Когда он отказал набросилась с угрозами.

Миракьян ответил, что говорит не по-китайски, и не по-чешски, а на одном из государственных языков. Кассирша пригрозила, что вызовет охрану. Конфликт удалось решить с помощью администраторки. Она обратилась к посетителю на белорусском и попросила не писать жалобу, сообщает "Радио Свобода".

"Администратор очень извинялась. Я всегда впадаю в ступор от хамства. Письмо руководству "Коммунарки" я направлю обязательно", - написал Арамаис в Facebook.

Россияне агрессивно отнеслись к позицие мужчины.

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"Появление негативных процессов по русскому языку, пусть даже на бытовом уровне, это новое явление, мимо которого руководство Беларуси не должно проходить. Его надо жестко контролировать власти, в том числе и на законодательном уровне", - заявил член Совета федерации РФ сенатор Игорь Морозов.

В интернете Миракьяну начали угрожать.

"Когда вчера обо мне написали в России, началась атака. Их сначала было очень-очень много. За 80 сообщений в минуту. Я, может, пять сотен удалил комментариев. В личные сообщения также писали." Мы тебя найдем, мы тебя убьем, мы знаем, где ты живешь". И так далее. Это были угрозы, и это как минимум неприятно. Но ни один из этих людей не был из Беларуси, поэтому мне не страшно ходить по улицам. Я не боюсь за свою безопасность", - отмечает он.

Сам Миракьян говорит на шести языках, пишет художественную прозу, стихи и эссе, учится на вебжурналиста в БГУ и занимается в Школе молодого писателя. Он делает переводы с украинского на белорусский.

"В кафе я буду по-прежнему заказывать чай, задумываться не буду. Пусть думают те, кто не знает, что такое чай. Белорусы меня массово поддерживают и это для меня очень важно. А что обо мне думают дяди и тети из Хабаровска, мне все равно", - отмечает Арамаис Миракьян.

Беларусь никогда не станет частью другой страны, потому что белорусы этого не примут. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об этом на "Заводе газетной бумаги".