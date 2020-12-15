Мы сами должны создавать украиноязычную среду - Куликов

 
Ексклюзивы
1/5
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 513
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 261
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 648
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1287
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
1 Просмотров: 675
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
5 Просмотров: 4491
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4743
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1683
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 594
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3501
Фото
Все фото
18
8
6
10
6
&quot;Каких тебе еще реваншей не хватает?&quot; - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
&quot;Руки прочь от языка!&quot; - люди пришли под Раду (онлайн)
"Руки прочь от языка!" - люди пришли под Раду (онлайн)
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald&#039;s
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald's
Разумкову принесли российские лапти и &quot;грамоту&quot; РФ
Разумкову принесли российские лапти и "грамоту" РФ
&quot;Разве что у каких-то забегаловок русские вывески&quot; - как на Крещатике выполняют языковой закон
"Разве что у каких-то забегаловок русские вывески" - как на Крещатике выполняют языковой закон
Видео
Все видео
Мы сами должны создавать украиноязычную среду - Куликов
Мы сами должны создавать украиноязычную среду - Куликов
Залогом успеха стал украинский язык - автор популярного видео в YouTube
Залогом успеха стал украинский язык - автор популярного видео в YouTube
Мужчина в трамвае набросился на женщину, которая разговаривала на украинском языке
Мужчина в трамвае набросился на женщину, которая разговаривала на украинском языке
Селезнев попросил прощения у Йовичевича
Селезнев попросил прощения у Йовичевича
Украинцы пишут Радиодиктант национального единства. Вживую
Украинцы пишут Радиодиктант национального единства. Вживую
Интервью
1/5
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 441
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 873
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 288
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 2295
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1089
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
14 декабря 2020
Просмотров: 162
Наступним може стати Ібрагімович
Здається, нескінченне передавання "Золотого м'яча" від Мессі до Роналду і назад завершилося. Головний особистий приз світового футболу знову стає ...
вторник, 15 декабря 2020 10:27

Мы сами должны создавать украиноязычную среду - Куликов

  Комментировать
Мы сами должны создавать украиноязычную среду - Куликов
Телеведущий Андрей Куликов считает, что украинцы должны сами проявлять инициативу по поводу языка общения. Фото: ЧП.INFO

Закон о языке в Украине заработает тогда, когда сами украинцы будут проявлять инициативу.

"Этот закон будет работать, если мы будем проявлять инициативу. Она должна заключаться в том, чтобы человек не ожидал, когда к нему обратятся на украинском, а сам обращался на украинском языке. Таким образом она дает намек собеседнице или собеседнику, таким образом, возможно, облегчает переход барьера", - отметил журналист и телеведущий Андрей Куликов, передает "Магнолия-ТВ".

Он считает, что на этот закон нужно смотреть как на перспективу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во время дистанционного обучения ученики чаще жалуются на язык преподавания

"Иногда я слышу, ну чего я буду говорить на украинском, здесь нет украиноязычной среды. Украиноязычная среду появляется там и тогда, когда мы ее создаем. Я предполагаю, что, конечно, будут и конфликты и недоразумения на этой почве, но оно не делается за 1 день в результате принятия, приобретение силы закона. Делается оно вследствие позиции, которая последовательно воплощается", - отметил Куликов.

Депутаты всех уровней должны придерживаться языкового законодательства. Язык заседаний, мероприятий, встреч, документооборота и делопроизводства должен быть украинский. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень на своей странице в Facebook.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мы сами должны создавать украиноязычную среду - Куликов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
декабря

В Украине началась акция "Украина без Кучмы"

Тело вождя едва поместилось в гроб

Самое читаемое
На YouTube набирает популярности &quot;голая йога&quot;, которую не блокирует модерация сервиса
На YouTube набирает популярности "голая йога", которую не блокирует модерация сервиса
3
 Просмотров: 30006
Байден победил окончательно
Байден победил окончательно Просмотров: 18820
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны 8 Просмотров: 13898
Умер украинский композитор
Умер украинский композитор Просмотров: 12629
Стало известно, какую зарплату получает Тихановская
Стало известно, какую зарплату получает Тихановская Просмотров: 12393
Сьогодення
Подготовили информацию о Голодоморе на английском
Подготовили информацию о Голодоморе на английском
Украинские радиостанции оштрафовали за нарушение языковых квот
Украинские радиостанции оштрафовали за нарушение языковых квот Просмотров: 1728
Залогом успеха стал украинский язык - автор популярного видео в YouTube
Залогом успеха стал украинский язык - автор популярного видео в YouTube
 Просмотров: 612
Африканцы на украинском поздравили миротворцев
Африканцы на украинском поздравили миротворцев Просмотров: 99
Турция запускает курсы по изучению украинского языка
Турция запускает курсы по изучению украинского языка Просмотров: 72
Больше всего комментируют
12
Активист рассказал, в чем Зеленский и Порошенко одинаковые
9
В Израиле осудили инцидент с ханукией в Киеве. В МИД отреагировали на заявление
8
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
3
В Украину прибыл глава Европейского бюро ВОЗ
2
Джошуа нокаутировал Пулева: теперь в игру вступает Усик
Голосов: 87
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть