Мы сами должны создавать украиноязычную среду - Куликов

Телеведущий Андрей Куликов считает, что украинцы должны сами проявлять инициативу по поводу языка общения. Фото: ЧП.INFO

Закон о языке в Украине заработает тогда, когда сами украинцы будут проявлять инициативу.

"Этот закон будет работать, если мы будем проявлять инициативу. Она должна заключаться в том, чтобы человек не ожидал, когда к нему обратятся на украинском, а сам обращался на украинском языке. Таким образом она дает намек собеседнице или собеседнику, таким образом, возможно, облегчает переход барьера", - отметил журналист и телеведущий Андрей Куликов, передает "Магнолия-ТВ".

Он считает, что на этот закон нужно смотреть как на перспективу.

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"Иногда я слышу, ну чего я буду говорить на украинском, здесь нет украиноязычной среды. Украиноязычная среду появляется там и тогда, когда мы ее создаем. Я предполагаю, что, конечно, будут и конфликты и недоразумения на этой почве, но оно не делается за 1 день в результате принятия, приобретение силы закона. Делается оно вследствие позиции, которая последовательно воплощается", - отметил Куликов.

Депутаты всех уровней должны придерживаться языкового законодательства. Язык заседаний, мероприятий, встреч, документооборота и делопроизводства должен быть украинский. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень на своей странице в Facebook.