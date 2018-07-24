Москворотый хлам: Фарион разозлила российская пресса во Львове

Бывшего депутата от фракции "Свобода" Ирина Фарион разозлила русскоязычная пресса и литература в киосках Львова.

"Это фотография с витрины киоска во Львове. Типичное явление, когда под заголовком "новинки украинской литературы" - москворотый хлам", - написала она в Facebook.

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Фарион считает, что именно из-за засилья русской прессы началась война.

Автор: Facebook Фарион сфотографировала витрину газетного киоска во Львове

Юрист и публицист Сергей Мельничук считает, что Кремль пытается русифицировать Киев. Украинский государственный аппарат до сих пор в большинстве состоит из представителей школы советской номенклатуры.