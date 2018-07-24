Москворотый хлам: Фарион разозлила российская пресса во Львове

 
Ексклюзивы
1/5
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1080
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2286
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 486
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6408
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 603
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 990
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3015
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3286
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 702
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6894
Фото
Все фото
8
7
5
6
31
В Киеве требовали принять закон о языке
В Киеве требовали принять закон о языке
Вдвое красивее украинка, которая говорит на родном языке - появились трогательные рекламные щиты
Вдвое красивее украинка, которая говорит на родном языке - появились трогательные рекламные щиты
Она у каждого одна - 5 стихотворений о матери
Она у каждого одна - 5 стихотворений о матери
Создали украиноязычную сенсорную книгу
Создали украиноязычную сенсорную книгу
Волонтеры АТО создали собственную &quot;Азбуку&quot;
Волонтеры АТО создали собственную "Азбуку"
Видео
Все видео
В Венгрии провели украиноязычный детский лагерь
В Венгрии провели украиноязычный детский лагерь
Украиноязычная песня впервые возглавила чарт YouTube
Украиноязычная песня впервые возглавила чарт YouTube
"Если люди хотят говорит по-русски - отцепитесь от них" - Щур напомнил Зеленскому о заявлениях про язык
"Если люди хотят говорит по-русски - отцепитесь от них" - Щур напомнил Зеленскому о заявлениях про язык
В Донецке прошел концерт украинских песен
В Донецке прошел концерт украинских песен
Решить языковую проблему в Украине можут только "социальные лифты" - Фарион
Решить языковую проблему в Украине можут только "социальные лифты" - Фарион
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4149
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 810
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4365
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3645
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27154
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 1152
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
вторник, 24 июля 2018 15:01

Москворотый хлам: Фарион разозлила российская пресса во Львове

  Комментировать

Бывшего депутата от фракции "Свобода" Ирина Фарион разозлила русскоязычная пресса и литература в киосках Львова.

"Это фотография с витрины киоска во Львове. Типичное явление, когда под заголовком "новинки украинской литературы" - москворотый хлам", - написала она в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Решить языковую проблему в Украине можут только "социальные лифты" - Фарион

Фарион считает, что именно из-за засилья русской прессы началась война.

Автор: Facebook
  Фарион сфотографировала витрину газетного киоска во Львове
Фарион сфотографировала витрину газетного киоска во Львове

Юрист и публицист Сергей Мельничук считает, что Кремль пытается русифицировать Киев. Украинский государственный аппарат до сих пор в большинстве состоит из представителей школы советской номенклатуры.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Больше всего усилий Кремль приложил для русификации Киева - юрист
Больше всего усилий Кремль приложил для русификации Киева - юрист 1 Просмотров: 405
Решить языковую проблему в Украине можут только "социальные лифты" - Фарион
Решить языковую проблему в Украине можут только "социальные лифты" - Фарион 18 Просмотров: 1557
Сейчас вы читаете новость «Москворотый хлам: Фарион разозлила российская пресса во Львове». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

День памяти княгини Ольги: как правительница приняла христианство

В Черном море положили начало пасажирскому судоходству

Рыльский отбил жену у знакомого

Богдана Ступку проводили в последний путь аплодисментами и возгласами Браво"

Нашли пышное погребение больной сифилисом женщины с собачкой

Археологи раскопали золото Скифского периода

Самое читаемое
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
16
 Просмотров: 305239
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
20
 Просмотров: 204462
Пышногрудая экс-помощница &quot;радикала&quot; показала свои приключения после изгнания из Рады
Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады
19
 3 Просмотров: 60704
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
12
 Просмотров: 44558
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
16
 Просмотров: 41725
Больше всего комментируют
10
"Голова кипела" - десантник рассказал о переходе на украинский
7
Путин провалил самый опасный проект по Украине и готовит последний сценарий
4
Фотография Путина "засветилась" в Киево-Печерской Лавре
4
У Гройсмана выступили с критикой в адрес Усика
4
"Серый кардинал" президента объяснил, почему Порошенко не Янукович
Голосов: 960
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua