Москворотый хлам: Фарион разозлила российская пресса во Львове

Бывшего депутата от фракции "Свобода" Ирина Фарион разозлила русскоязычная пресса и литература в киосках Львова.
"Это фотография с витрины киоска во Львове. Типичное явление, когда под заголовком "новинки украинской литературы" - москворотый хлам", - написала она в Facebook.
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Фарион считает, что именно из-за засилья русской прессы началась война.
Юрист и публицист Сергей Мельничук считает, что Кремль пытается русифицировать Киев. Украинский государственный аппарат до сих пор в большинстве состоит из представителей школы советской номенклатуры.
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