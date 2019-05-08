Княжицкий инициирует онлайн общение о языковом законе

В пятницу, 10 мая в 19.00 Николай Княжицкий будет отвечать на вопросы, касающиеся нового Закона о функционировании государственного языка. Фото: Зеркало недели

Автор Закона о функционировании государственного языка Николай Княжицкий инициировал онлайн-общение относительно Закона в социальной сети.

Об этом он написал на своей странице Facebook.

"Друзья, меня дальше спрашивают о том, как будет работать закон об украинском языке как государственном. Например, на сколько посадят за общение в троллейбусе на русском или издания газеты на венгерском? Сразу говорю - не посадят. Тоже спрашивают, на каком языке должны говорить учителя на переменах и сантехники на совещаниях. Об этом я готов рассказать здесь в онлайн общении в пятницу, 10 мая в 19.00. Оставляйте Ваши вопросы о новом законе здесь в комментариях к посту", - сообщил Княжицкий.

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25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. За проголосовали 279 народных депутатов. 38 парламентариев выступили против, среди них - вся фракция "Оппозиционного блока".