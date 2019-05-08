Княжицкий инициирует онлайн общение о языковом законе

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
7 Просмотров: 3773
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 828
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2025
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3159
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5436
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1854
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1989
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3213
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5456
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Просмотров: 6894
Фото
Все фото
38
6
6
5
13
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
&quot;Утверждаем украинский язык через искусство&quot; - украинцы создали уникальный проект
"Утверждаем украинский язык через искусство" - украинцы создали уникальный проект
В столичном детсаду затравили украиноязычную семью
В столичном детсаду затравили украиноязычную семью
Иностранные студенты изучают украинский во время рисования
Иностранные студенты изучают украинский во время рисования
Показали изменения положение украинского языка 2018-го
Показали изменения положение украинского языка 2018-го
Видео
Все видео
Надо максимально отдаляться от культуры, которая воюет с нами более 300 лет - ветеран АТО
Надо максимально отдаляться от культуры, которая воюет с нами более 300 лет - ветеран АТО
Руководителя столичного театра раскритиковали за отношение к языковому закону
Руководителя столичного театра раскритиковали за отношение к языковому закону
"Проявите характер" — ветераны АТО записали видеообращение к депутатам
"Проявите характер" — ветераны АТО записали видеообращение к депутатам
Активисты собираются под Верховной Радой
Активисты собираются под Верховной Радой
Выдающиеся украинцы записали обращение к нардепам
Выдающиеся украинцы записали обращение к нардепам
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
4 Просмотров: 2790
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1206
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1341
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3123
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3285
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2019
Просмотров: 3258
Надійний
– Більше заміж не піду. Мужики перевелися, – говорить Оксана. Їй 32. Дружимо зі школи. У селі, де вона живе, я щоліта гостювала на ...
среда, 08 мая 2019 11:14

Княжицкий инициирует онлайн общение о языковом законе

  Комментировать
Княжицкий инициирует онлайн общение о языковом законе
В пятницу, 10 мая в 19.00 Николай Княжицкий будет отвечать на вопросы, касающиеся нового Закона о функционировании государственного языка. Фото: Зеркало недели

Автор Закона о функционировании государственного языка Николай Княжицкий инициировал онлайн-общение относительно Закона в социальной сети.

Об этом он написал на своей странице Facebook.

"Друзья, меня дальше спрашивают о том, как будет работать закон об украинском языке как государственном. Например, на сколько посадят за общение в троллейбусе на русском или издания газеты на венгерском? Сразу говорю - не посадят. Тоже спрашивают, на каком языке должны говорить учителя на переменах и сантехники на совещаниях. Об этом я готов рассказать здесь в онлайн общении в пятницу, 10 мая в 19.00. Оставляйте Ваши вопросы о новом законе здесь в комментариях к посту", - сообщил Княжицкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как будет работать закон о языке

25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. За проголосовали 279 народных депутатов. 38 парламентариев выступили против, среди них - вся фракция "Оппозиционного блока".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Княжицкий инициирует онлайн общение о языковом законе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

Известный журналист погиб в страшной аварии

В центре Львова побили композитора

Вода залила часть Киева - удивительное видео

"Народ не нуждается в химии": казнили основателя новой науки

Самое читаемое
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
25
 Просмотров: 61588
&quot;Я фотографирую не селебрити, а личностей мира&quot; - откровенные фото звезд от Марка Хома
"Я фотографирую не селебрити, а личностей мира" - откровенные фото звезд от Марка Хома
31
 Просмотров: 52965
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
8
 1 Просмотров: 26634
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
19
 Просмотров: 22513
Расписали сценарий, если Рада не сможет определить дату инаугурации
Расписали сценарий, если Рада не сможет определить дату инаугурации Просмотров: 17946
Сьогодення
Зеленский доказывает необходимость языкового закона - писатель
Зеленский доказывает необходимость языкового закона - писатель Просмотров: 1314
Развенчали мифы о языковом законе
Развенчали мифы о языковом законе Просмотров: 2313
Надо максимально отдаляться от культуры, которая воюет с нами более 300 лет - ветеран АТО
Надо максимально отдаляться от культуры, которая воюет с нами более 300 лет - ветеран АТО
 Просмотров: 468
Руководителя столичного театра раскритиковали за отношение к языковому закону
Руководителя столичного театра раскритиковали за отношение к языковому закону
 2 Просмотров: 1692
Жадан рассказал об отношении к украинскому языку на востоке
Жадан рассказал об отношении к украинскому языку на востоке Просмотров: 2610
Больше всего комментируют
7
Зеленскому не нужны досрочные выборы
5
Россияне готовят подлую провокацию - разведка
3
Зеленский встретился с раввинами
2
Порошенко дал совет Зеленскому
2
Луценко хочет удержаться на должности и дружит с Коломойским - СМИ
Голосов: 1099
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Тоттенхем"
  • 2) "Аякс"
  • 3) "Ливерпуль"
  • 4) "Барселона"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua