Кириленко ответил на упрек российского МИД по поводу "дискриминации русского языка"

Кириленко заявил о дискриминации украинцев в РФ. Фото: Вікіпедія

Украинский язык больше дискриминируют в России.

10 млн украинский в России не школ, украинского телевидения и радио написал в Twitter бывший вицепремьер-министр по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.

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"Прежде чем рассказывать басни о "двойной дискриминации русского языка" в Украине, российский МИД должен посмотреть в зеркало. Большей дискриминации, чем ее чувствует украинский язык в России, нет нигде в мире: 10 млн украинцев не имеют ни одной школы, а также каналов радио и ТВ", - написал Кириленко.

Министерство иностранных дел РФ отреагировало на заявление министра образования и науки Украины Анны Новосад о том, что с 2020 года русскоязычные школы в Украине переведут на преподавание на украинском языке. В ведомстве обвинили власти Украины в якобы "двойной дискриминации" русского языка.