Кембриджский словарь назвал слово 2021 года

Словом года стало perseverance. Фото: Pexels

Кембриджский словарь признал словом 2021 perseverance - "настойчивость".

Пользователи в этом году искали его 243 тысяч раз, сообщают на сайте словаря.

30 тыс. запросов было зафиксировано с 18 по 24 февраля. Тогда марсоход NASA Perseverance Rover приземлился на Марс. Люди переходили на сайт Кембриджского словаря, чтобы узнать значение этого слова.

Слово perseverance объясняют, как "длительные усилия, чтобы что-то сделать или чего-то достичь, даже если это сложно и требует много времени".

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"Мы часто говорим о проявлении настойчивости "в лицо препятствиям", то есть несмотря на трудности или неблагоприятные ситуации. В 2021 люди по всему миру показали свою настойчивость, несмотря на вызовы и изломы, вызванные Covid-19", - объясняют авторы блога Кембриджского словаря.

Оксфордский словарь английского языка выбрал термин vax словом 2021 года. В этом году его использовали в 72 раза чаще, чем в 2020-м, сообщили на официальном сайте словаря, который в ноябре обычно называет "слово года".