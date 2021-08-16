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понедельник, 16 августа 2021 12:45

Как обжаловать результаты экзамена на уровень владения государственным языком

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Как обжаловать результаты экзамена на уровень владения государственным языком
Через три дня после получения результатов их можно обжаловать. Фото: pexels.com

Национальная комиссия по стандартам государственного языка утвердила порядок обжалования результатов экзамена на уровень владения украинским языком.

Обжаловать можно процедуру проведения экзамена, что может повлиять на объективность результатов или результат экзамена, сообщает "Ліга".

"Жалобу излагают в произвольной форме с определением сути поднятого вопроса и направляют в комиссию в течение трех календарных дней со дня, когда претендент получил официальные результаты экзамена в электронном кабинете. Рассмотрение жалобы, а также принятие решения происходит в течение семи календарных дней с даты поступления жалобы в комиссию", - говорится в сообщении.

Комиссия может отказать в удовлетворении жалобы в связи с неподтверждением факта нарушения процедуры, в связи с тем, что выявленное нарушение процедуры проведения экзамена не влияет на объективность результата экзамена или удовлетворить жалобу претендента и допустить к повторному экзамену.

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О результатах рассмотрения жалобы комиссия обязана сообщить в течение 14 календарных дней с даты поступления.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019-го. Подтвердил норму Конституции о едином государственном языке в Украине. Его обязан знать каждый гражданин. "За" проголосовали 278 народных депутатов. Еще двое парламентариев сообщили, что их карточки не сработали. Конституционный суд 15 июля признал закон конституционным.

19 июля в Украине впервые чиновники и претенденты на гражданство сдали экзамен по государственному языку. Для проверки работ и установления уровня владения государственным языком выделят 15 календарных дней. Экзаменационные площадки обустроили в Киеве, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Рубежном.

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