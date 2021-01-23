Как и когда начнут наказывать нарушителей языкового закона

Штрафовать за отказ общаться с клиентами на государственном языке начнут с 16 июля 2022 года. ФОТО: Facebook.com

С 16 января в Украине языком обслуживания потребителей является государственный язык. За нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания предусмотрен штраф от 5100 гривен до 6800 гривен. Но штрафовать за отказ общаться с клиентами на государственном языке начнут с 16 июля 2022 года.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал языковой омбудсмен Тарас Креминь.

"Но это для злостных нарушителей, которые принципиально нарушают права граждан, в отношении которых мы постоянно получаем постоянные жалобы, и таких жалоб достаточно две для того, чтобы мы начали производство, чтобы был составлен протокол и накладывали штраф", - отметил Креминь.

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Также омбудсмен добавил, что штрафы могут быть обжалованы в судебном порядке, и для подобных претензий должны быть приведены доказательства.

"Я не думаю, что сегодня какой-то из супермаркетов хочет "прославиться" на всю страну, что для них закон - не закон и страна - не страна. Таких у нас нет, и вряд ли они появятся. Поэтому одни из провокаций, что преследование, языковые инспекторы, тайные покупатели и так далее - у нас таких в штате нет", - подчеркнул языковой омбудсмен.

16 января 2021 вступила в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Отныне все работники сферы обслуживания должны пользоваться украинским языком.