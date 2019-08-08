Ищут человека на должность уполномоченного по защите государственного языка

Объявили конкурс на должность Уполномоченного по защите государственного языка.
"Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предусмотрено предоставление Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека в Кабинет Министров Украины на должность Уполномоченного по защите государственного языка", - говорится в сообщении Офиса Омбудсмана Украины.
Кандидат должен быть не моложе 35 лет на день подачи, иметь высшее образование, владеть государственным и английским языком. Будущий уполномоченный должен иметь опыт правозащитной деятельности или опыт деятельности по защите государственного языка.
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Документы принимаются до 24 часов 30 августа 2019 включительно.
16 июля вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Теперь украинский язык является обязательным во всех сферах общественной жизни.
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