Ищут человека на должность уполномоченного по защите государственного языка

Объявили конкурс на должность. Фото: "Рубрика"

Объявили конкурс на должность Уполномоченного по защите государственного языка.

"Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предусмотрено предоставление Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека в Кабинет Министров Украины на должность Уполномоченного по защите государственного языка", - говорится в сообщении Офиса Омбудсмана Украины.

Кандидат должен быть не моложе 35 лет на день подачи, иметь высшее образование, владеть государственным и английским языком. Будущий уполномоченный должен иметь опыт правозащитной деятельности или опыт деятельности по защите государственного языка.

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Документы принимаются до 24 часов 30 августа 2019 включительно.

16 июля вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Теперь украинский язык является обязательным во всех сферах общественной жизни.