"Голова кипела" - десантник рассказал о переходе на украинский

Десантник Валерий Ананьев написал книгу о войне на Донбассе. Фото: Facebook

Бывший десантник Валерий Ананьев полностью перешел на украинский язык. Этому предшествовали три года на войне на Донбассе. До того был полностью русскоязычным. Переход на украинский состоялся не сразу.

"Переходить полностью и сразу было трудно, голова кипела. Если бы не было внутреннего убеждения, что это необходимо сделать, я бы забил еще в конце первой недели. Но так случилось, что для душевного спокойствия, у меня не было выбора. Украинизация мыслей, гораздо важнее, чем все переименованные улицы вместе взятые. Украинский язык не сделает плохого человека лучше. Но все кто перейдут на родной язык, обязательно сделают свой небольшой дополнительный вклад в будущее", - считает Валерий Ананьев.

Валерий Ананьев написал книгу "Следы на дороге" о войне на Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Украинофобы проиграли" - покупатель заставил магазин одежды украинизироваться

"Война, которую мы сегодня ведем, в первую очередь не за землю, а за мысли людей. Мы ведем войну с прошлым, с паразитом, который хочет распространиться. Мы можем закончить войну и вернуть земли. Но если мы не прекратим русификацию, то это на самом деле будет поражением. Паразитам нужна не земля, а душа ", - считает он.

Валерий Ананьев - 24-летний ветеран АТО, бывший десантник 25-й бригады. На войне автор романа провел около трех лет. Находясь в зоне боевых действий, Ананьев снимал фото и видео. В своей книге "Следы на дороге" автор разместил 100 QR-кодов, зафиксировав которые, читатель сможет окунуться в реальность и увидеть истинную картину описанного в книге эпизода.