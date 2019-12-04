Геращенко в Раде учила Разумкова украинскому языку

Геращенко объяснила, как склонять женские фамилии. Фото: Википедия

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко объяснила спикеру парламента Дмитрию Разумкову правила склонения женских фамилий.

Разумков постоянно склонял фамилию Геращенко. Говорил "поправка народного депутата Геращенка", передает Depo.ua.

"Уважаемый господин Дмитрий, знаете, фамилии женские не склоняются. Я буду Геращенко, а не Геращенка. Это поправка также Ионовой и господина Павленко. Павленко - склонается, потому что это мужской род", - зайвила депутат во время выступления в сессионном зале.

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В следующий раз спикер исправился. Разумков поинтересовался у Геращенко, можно ли употреблять "народного депутата", а не "народной депутатки".

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