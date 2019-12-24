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вторник, 24 декабря 2019 14:59

"Это покойники" – спортсмена возмутило засилье русского языка в Буковеле

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Тренер и горнолыжник Олег Мацецкий возмутился ситуацией с украинским языком на курорте Буковель.

Он заявил, что украинцы не хотят общаться на родном языке. Им в этом подыгрывают жители Карпат, сообщает "Вголос".

Тренер рассказал, как он сам борется с засильем русского языка в Карпатах.

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Автор: Facebook
  Тренер рассказал о языковой ситуации
Тренер рассказал о языковой ситуации

В Киеве таксист выгнал из автомобиля украиноязычную женщину. Потерпевшая Анна Процук написала об этом в социальных сетях. Она села в салон авто, от водителя ничего не требовала. Когда мужчина услышал, что пассажирка общается на украинском языке, обматерил ее.

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