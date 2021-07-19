Экзамен по украинскому языку для чиновников дал сбой

В системе для экзамена по языку произошел технический сбой. Фото: pixabay.com

В системе, в которой впервые проходят экзамен по знанию украинского языка чиновники, произошел технический сбой. Участникам добавят время для сдачи экзамена.

"Сегодня утром в системе для экзамена произошел технический сбой. Причины сбоя выясняются. Все претенденты, которые в это время находились в системе, получат дополнительное время для завершения сдачи экзамена", - сообщила Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

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Сбой не повлияет на расписание следующих испытательных сессий, уверяет Нацкомиссия.

В течение первых двух недель ежедневно по будням будут проходить три испытательные сессии: с 9:30 до 11:30, с 12:30 до 14:30 и с 15:30 до 17:30.

Сегодня, 19 июля 2021, в 9:30 в Украине впервые чиновники и претенденты на гражданство сдают экзамен по государственному языку. Для проверки работ и установления уровня владения государственным языком выделят 15 календарных дней. На сегодня экзаменационные площадки отрыты в Киеве, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Рубежном.