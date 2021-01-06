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среда, 06 января 2021 16:23

Двуязычные проекты вредны для украинского

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Двуязычные проекты вредны для украинского
Писатель Санченко рассказал об опасности двуязычных проектов. Фото: ВСЛ

Писатель Антон Санченко считает, что двуязычные проекты приносят пользу только тому языку, носителей которого больше.

"В наших условиях чаще всего идет речь о русском. 150 миллионов россиян к 40 миллионов украинцев. 3:1. Примерно такое же соотношение русского к ​​украинскому через 7 лет после Майдана установилось в украинском сегменте Facebook. Здесь до сих пор на украинском делают 25 процентов сообщений" , - написал он в Facebook.

Подтверждением своего мнения называет закрытие проекта "Світ 20ХХ".

"Это был эксклюзивный проект "Украинской недели" и The Economist. Спецвыпуск с прогнозами мировых и украинских экспертов на следующий год. И вот несколько лет назад эксклюзивным проект быть перестал. "Новое время" начало делать аналогичный выпуск для Украины, но на русском. Несколько лет соревнований, и вот 2021-го осталась только русская версия", - заметил писатель.

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Для развития языка нужны протекционистские меры.

"Ни минуты не ведитесь, когда конфликт переводят из количественного в качественный - не те переводы или мелодии, мол. Все то, просто защищать надо", - добавил Санченко.

Кабмин утвердил новый план реализации стратегии популяризации украинского языка до 2030 года "Сильный язык - успешное государство". Проект распоряжения инициировал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

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