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среда, 19 декабря 2018 10:18

Для венгров Закарпатья откроют бесплатные курсы украинского языка

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Для венгров Закарпатья откроют бесплатные курсы украинского языка
Венгрия профинансировала курсы украинского языка на Закарпатье. Фото: 112.ua

Венгрия начала вкладывать средства в повышение уровня владения украинским языком венгров Закарпатья.

Для венгров откроют бесплатные курсы, сообщил на встрече с журналистами представитель венгерского правительства, уполномоченный министра по сотрудничеству приграничных регионов Венгрии и Украины Иштван Грежа, сообщила "Европейская правда".

Цель проекта - снять напряжение в отношениях Украины и Венгрии. Ранее на Закарпатье заработали курсы венгерского для всех желающих, которые также являются бесплатными.

"Учитывая ситуацию, которая сложилась в отношениях наших стран, я предложил организовать курсы украинского языка для закарпатских венгров параллельно с курсами венгерского языка для закарпатцев. За первые 48 часов, как был объявлен набор на курсы украинского языка, на них записалось более 300 венгров Закарпатья", - рассказал Грежа.

"Эти курсы – это жест. Если украинское правительство думает, что закарпатские венгры не знают украинского языка, тогда давайте создадим условия, чтобы люди выучили этот язык", - добавил он.

Курсы начнут работать в начале 2019-го.

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"Запись на курсы началась на прошлой неделе. Сами курсы стартуют уже с января. Количество мест на курсы украинского для венгров Закарпатья неограничено. Сколько будет желающих, столько мы обеспечим обучение", - пообещал правительственный уполномоченный.

Курсы будут действовать на базе Закарпатского венгерского института имени Ференца Ракоци II за учебными методиками института. Проект воплощает благотворительный фонд Genius, который работает на базе института.

Венгрия готова к налаживанию отношений с Украиной. Об этом после министерской встречи НАТО в Брюсселе сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

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