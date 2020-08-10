Депутаты облсовета поспорили по поводу языка

В Одесском облсовете поспорили по поводу перехода школ на украинский язык обучения.
Выступили бывшая заместитель председателя Одесской ОГА, а сейчас депутат Соломия Бобровская и нардеп Николай Скорик, сообщает usionline.com.
"Бобровская попросила депутатов "проявить мудрость" при голосовании и напомнила, что Конституционный суд согласился, что обучение должно быть на государственном языке", - говорится в сообщении.
Скорик заявил, что в Украине действует европейская языковая хартия. Русский язык там присутствует.
"Согласно этому документу государство обязуется обеспечить права национальных меньшинств. Очень надеюсь, что депутаты продемонстрируют единение", - сказал Скорик.
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Вопрос внесли в повестку, но вернутся к нему в конце сессии.
Для вынесения языкового вопроса на референдум нужно собрать 3 млн подписей. Об этом сообщил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
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