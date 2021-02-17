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среда, 17 февраля 2021 13:52

Депутатам разрешили выступать на русском языке

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Депутатам разрешили выступать на русском языке
Регламент Ладыжинского городского совета позволяет вести сессии на украинском и на русском языках. Фото: wikipedia

В Ладыжинском городском совете в Винницкой области депутатам позволяют пользоваться русским языком. Такую норму внесли в регламент. Его поддержали 22 депутата, против было 2.

"В регламенте всегда существовала норма о 2 языках во время работы сессий. Это потому что украинским языком председатель горсовета Валерий Коломейцев практически не владеет. Не хочет учить. Может говорить на суржике в начале сессии, но затем 90 процентов ее ведет на русском. Он возглавляет совет почти 20 лет, с тех пор как Ладыжин получил статус города областного значения. На работу не приходит. Живет под Киевом, приезжает только на сессии исполкомов", - рассказывает Gazeta.ua депутат Ладыжинского совета Андрей Скакодуб.

Последний раз регламент Ладыжинского городского совета пересматривали 19 ноября 2020 года. Норму о русском языке не убрали. Ее запрещает языковой закон, вступивший в силу в 2019-м.

"Регламент инициировал председатель. За него молча проголосовали все кроме меня и еще одного депутата. Поэтому председатель дальше продолжает вести заседания на русском, другие же не выступают вовсе. На последней сессии был представитель энергетической компании ДТЭК и просил разрешения выступать на русском. Председатель похвастался регламентом и позволил. Он четко понимает, что на основании регламента 2-м официальным языком в Ладыжине по-сути сделал русский", - считает мужчина.

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Андрей Скакодуб обратился к языковому омбудсмену Тарасу Креминю. В офисе уполномоченного заверили, что проведут проверку горсовета на предмет нарушений языкового закона.

"Кроме языка, регламент имеет другие нарушения. Не дает работать нормально депутатам. Господствует диктат. Все всегда только поднимают руки, молча голосуют. Также Распределили по комиссиям без учета специальности. Я юрист попал в комиссию по земле, в правовую набрали спортсменов. Поэтому все делается по указанию председателя. Не существует ни электронных петиций, ни устава общества, ни положений о местных инициативы и других механизмов участия людей в местном самоуправлении, отсутствует коммуникация с обществом. Это надо исправлять", - добавляет Андрей Скакодуб.

Ранее депутат Николаевского городского совета от ОПЗЖ Максим Невинчаный в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по ЖКХ отказался переходить на украинский язык.

Его перебил председатель комиссии, депутат от партии "Предложение" Дмитрий Иванов, и напомнил, что в Украине вступил в силу языковой закон. В ответ Невинчаный заявил, что не будет прислушиваться к советам главы комиссии, и предложил ему обратиться в полицию с заявлением о нарушении им законов Украины.

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