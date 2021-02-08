Депутат отказался говорить на украинском на заседании

Невенчанный устроил в городском совете языковой скандал. Фото: "Преступности.нет"

Депутат Николаевского городского совета от ОПЗЖ Максим Невинчаный в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по ЖКХ отказался переходить на украинский язык.

Его перебил председатель комиссии, депутат от партии "Предложение" Дмитрий Иванов, и напомнил, что в Украине вступил в силу языковой закон, сообщает "НикВести".

Невинчаный заявил, что не будет прислушиваться к советам главы комиссии и предложил ему обратиться в полицию с заявлением о нарушении им законов Украины.

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Он продолжил говорить на заседании комиссии на русском языке.

Депутат облсовета Николаева от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Максим Невинчаный попал в базу "Миротворца". Его добавили туда после скандального новогоднего "поздравления" украинцев в Facebook с изображением президента России Владимира Путина.