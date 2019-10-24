Денисова защищала языковой закон перед делегацией Венецианской комиссии

Денисова доказала, что закон не является дискриминационным. Фото: Politeka

Омбудсмен Людмила Денисова во время встречи с делегацией Венецианской комиссии с участием секретаря комиссии Томаса Маркерта заявила, что положения закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного не имеют дискриминационной составляющей.

"Во время встречи были подробно проанализированы и обсуждены все, по мнению делегации, дискуссионные положения закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного №2704-VIII. Выразила свое убеждение, что в законе отсутствуют дискриминационные нормы по языковому признаку не только по отношению к русскоязычным гражданам, но и других граждан Украины из числа национальных меньшинств. Ведь он направлен на урегулирование исключительно вопросам развития и функционирования украинского языка как государственного", - написала она в Facebook.

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"Надеюсь, что по результатам активной дискуссии членами Венецианской комиссии будет предоставлено объективный и всесторонний вывод относительно языкового закона", - добавила Денисова.

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что Кабмин ищет человека на должность уполномоченного по защите государственного языка.