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пятница, 28 августа 2020 17:17

Чиновники отказываются штрафовать за рекламу на русском языке

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Чиновники отказываются штрафовать за рекламу на русском языке
Активисты жалуются на Госпродпотребслужбу. Фото: facebook.com/ukrdnk

Члены движения "Украинское действие" в Киеве проверили постановление о том, что языком рекламы в Украине является украинский.

"Согласно постановлению Кабинета министров органом, осуществляющим контроль за соблюдением законодательства о рекламе в части защиты прав потребителей, является Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Следовательно, именно Госпродпотребслужба обязана штрафовать нарушителей законодательства о рекламе. Однако, управление Госпродпотребслужбы в Киеве отказывается делать это, а на жалобы граждан отвечает "отписками", - сообщает движение в Facebook.

В июле 2020-го обратились в главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве с жалобой на рекламу на русском в ТЦ "Дарничанка".

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"На это начальник управления Дмитрий Тихомиров ответил типичной "отпиской", которая состоит из пересказа различных положений закона о языке, но вообще никоим образом не касается того, о чем говорится в обращении", - сообщает движение "Украинское действие".

С 16 января реклама на телевидении, радио, в интернете и на внешних носителях должна быть на украинском языке. Вступает в силу соответствующая норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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28
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