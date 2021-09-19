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воскресенье, 19 сентября 2021 20:40

Bring Me The Horizon создали клип с диалогами украинском

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Bring Me The Horizon создали клип с диалогами украинском
Клип снимали в Киеве. Фото: espreso.tv

Британская группа Bring Me The Horizon выпустил клип на песню DiE4.

Герои в клипе разговаривают на украинском.

По сюжету на секретную вечеринку вампиров приходят охотники на них.

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Режиссером клипа стал солист группы Оливер Сайкс. Продакшн сделала украинская студия Shelter Film. Охотников на вампиров сыграли украинская модель Алина Знахаренко и музыкант Остап Рокки.

Отснятый в Киеве клип на песню Nobody Speak американских исполнителей DJ Shadow и Run the Jewels стал одним из лучших в мире. Видео заняло 20 место рейтинга 100 лучших клипов в мире по версии издания Rolling Stone.

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