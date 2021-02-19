Большинство украинцев поддерживают обслуживание на государственном языке

Более половины украинцев поддерживают закон о языке. Фото:pixabay

51% украинцев поддерживают переход сферы обслуживания на государственный язык.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Против обслуживания украинским языком 20% респондентов.

26% опрошенных новая норма закона безразлична, 1% - впервые об этом слышат, а 2% - не определились.

Более половины респондентов - 52% - выразили желание обслуживаться на украинском языке. 15% жителей страны не хотят, чтобы их обслуживали на государственном языке.

Для трети опрошенных - 31% - это безразлично, а 2% - не определились.

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Опрос проводился в период с 20 января по 1 февраля 2021 среди 1802 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

605 обращений получил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень с 16 января по 11 февраля 2021 года. Почти 50% обращений касались отсутствия украинской версии сайтов о предоставлении услуг или интернет-магазинов