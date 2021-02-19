Большинство украинцев поддерживают обслуживание на государственном языке

 
Ексклюзивы
1/5
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 297
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Просмотров: 711
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Просмотров: 855
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Просмотров: 1710
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1818
Депутатам разрешили выступать на русском языке
Депутатам разрешили выступать на русском языке
5 Просмотров: 4329
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 243
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 783
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 1143
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
8
18
8
6
10
Берегись &quot;языкового патруля&quot;: сеть взорвалась мемами
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
&quot;Каких тебе еще реваншей не хватает?&quot; - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
&quot;Руки прочь от языка!&quot; - люди пришли под Раду (онлайн)
"Руки прочь от языка!" - люди пришли под Раду (онлайн)
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald&#039;s
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald's
Разумкову принесли российские лапти и &quot;грамоту&quot; РФ
Разумкову принесли российские лапти и "грамоту" РФ
Видео
Все видео
Уволили официантку, которая отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
Уволили официантку, которая отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
Официантка отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
Официантка отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
Депутат отказался говорить на украинском на заседании
Депутат отказался говорить на украинском на заседании
Мэр Николаева переводил депутатов из ОПЗЖ, которые не хотели разговаривать на украинском
Мэр Николаева переводил депутатов из ОПЗЖ, которые не хотели разговаривать на украинском
"1+1" снял все страйки с украиноязычного YouTube канала Geek Journal
"1+1" снял все страйки с украиноязычного YouTube канала Geek Journal
Интервью
1/5
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
3 Просмотров: 1350
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 252
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1818
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 243
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 864
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 февраля 2021
Просмотров: 279
Ті, хто співав
Кожної неділі ввечері ми з Василем по телефону балакаємо всяку всячину, теперішню, а ще більше колишню. Неймовірно, скільки в нашому минулому було ...
пятница, 19 февраля 2021 14:18

Большинство украинцев поддерживают обслуживание на государственном языке

  Комментировать
Большинство украинцев поддерживают обслуживание на государственном языке
Более половины украинцев поддерживают закон о языке. Фото:pixabay

51% украинцев поддерживают переход сферы обслуживания на государственный язык.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Против обслуживания украинским языком 20% респондентов.

26% опрошенных новая норма закона безразлична, 1% - впервые об этом слышат, а 2% - не определились.

Более половины респондентов - 52% - выразили желание обслуживаться на украинском языке. 15% жителей страны не хотят, чтобы их обслуживали на государственном языке.

Для трети опрошенных - 31% - это безразлично, а 2% - не определились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как украинцы относятся к закрытию каналов Медведчука - опрос

Опрос проводился в период с 20 января по 1 февраля 2021 среди 1802 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

605 обращений получил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень с 16 января по 11 февраля 2021 года. Почти 50% обращений касались отсутствия украинской версии сайтов о предоставлении услуг или интернет-магазинов

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Большинство украинцев поддерживают обслуживание на государственном языке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
февраля

Кометы назвали фамилией украинца

Начали записывать звуки

Впервые Антарктиду преодолели пешком

Рада утвердила герб

За Ренет Симиренка садили в тюрьму

Человека с искусственным сердцем впервые выписали из больницы

Чемпион мира забился в конвульсиях после Нокаута года

Арестовали бывшего премьер-министра Украины

Создали новую административную единицу

Возьмем силой то, что нам принадлежит по праву: появилось новое приветствие

Граждан США вывезли в лагеря

Самое читаемое
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
10
 Просмотров: 28926
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
9
 Просмотров: 16191
Белорусская модель соблазняет изгибами обнаженного тела
Белорусская модель соблазняет изгибами обнаженного тела
6
 Просмотров: 15300
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
4
 Просмотров: 10287
Ищут родных погибшей, которую нашли в столичном парке
Ищут родных погибшей, которую нашли в столичном парке Просмотров: 6930
Сьогодення
"На щите переносил мужчину, у которого было оторвано все ниже живота" - воспоминания очевидцев расстрелов на Майдане
"На щите переносил мужчину, у которого было оторвано все ниже живота" - воспоминания очевидцев расстрелов на Майдане
 1 Просмотров: 333
Депутатам разрешили выступать на русском языке
Депутатам разрешили выступать на русском языке
 5 Просмотров: 4329
Уволили официантку, которая отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
Уволили официантку, которая отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
 Просмотров: 1107
Официантка отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
Официантка отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
 Просмотров: 13464
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
 Просмотров: 279
Больше всего комментируют
5
В Кремле сделали резонансное заявление об Украине
3
Россия будет искать себе нового "Шария"
2
Привид
2
В приоритете - женщины и люди с инвалидностью. Ищут космонавтов для полетов на Луну и Марс
2
"Какая это к черту провокация! Это война" - Кравчук о событиях Донбассе
Голосов: 243
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть