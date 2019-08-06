Блогер рассказал, почему украинский русскоязычный канал не сработает

Противодействие российской пропаганде требует больших средств. Фото: Tv-Net

Украинский канал на русском языке не сможет соперничать с пропагандистской машиной Кремля.

"Мы не сможем соревноваться с российской пропагандистской машиной, потому что там денег столько, что мы не потянем никогда. Даже если мы все в долги залезем по уши, и даже наших детей и внуков засунем в эти долги. Я не вижу в этом смысла . Мы должны подчеркивать, что это - украинский канал, здесь украинский язык, но месседжи - с месседжами нужно работать", - сказал украинский блоггер, журналист и общественный активист Сергей Иванов в эфире радио Meydan FM.

Он рассказал, почему граждане, живущие на временно оккупированных территориях, чаще смотрят каналы РФ.

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"Они переключают не потому, что там - русский, а там - украинский язык. Они переключают, потому что там какая-то сумасшедшая Скабеева, Малышева, какой-нибудь Ургант и т.д., то есть там есть продукт, который их интересует", - сказал Иванов.

В Украине создадут всемирный русскоязычный канал. Он должен способствовать усилению позиций государства в информационной борьбе.