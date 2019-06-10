"Берите пример" - львовянин добился отмены регионального статуса русского языка в Донецкой области

Святослав Литинский инициировал отмену статуса русского языка. Фото: "Википедия"

Прокуратура Донецкой области отменила статус русского языка как регионального языка области.

Этого добился преподаватель ЛНУ им. Ивана Франко, председатель общественной организации "Независимые" Святослав Литинский, сообщает "Львовский портал".

"Осенью 2018-го я обратился к прокурору Донецкой области с заявлением о принятии мер по отмене решения Донецкого областного совета и Донецкого городского совета, которым на территории области вводился региональный язык. Прокуратура, в отличие от других областных прокуратур, не придумывала причину "отфутболить" заявление, а грамотно сделала свою работу, подала иск об отмене, который был удовлетворен", - сообщил Литинский.

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"А прокуратуру Харьковской области и прокуратуру Одесской области прошу взять пример с коллег", - сообщил он.

По всей Украине сейчас актуальна проблема с русскоязычными вывесками. Такое мнение высказал председатель общественной организации "Независимые" Святослав Литинский. Названия ресторанов и магазинов законом не регламентируются, но меню и описание товаров должно быть на украинском языке.