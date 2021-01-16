Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами

Фото: Фпостров

С 16 января, с сегодняшнего дня, вступил в силу языковой закон. Украинский язык отныне является обязательным к использованию во всех сферах обслуживания на всей территории Украины.

Сеть уже взорвалась фотожабами на эту тему. На некоторых просят сказать кодовое слово "паляыця". Мемы собрал "Апостроф".

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За невыполнение закона предусмотрен штраф от 5100 до 6800 гривен. Правом составлять подобные протоколы наделен Уполномоченный по защите государственного языка или его представителя. Но его можно будет обжаловать в суде, а также "по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для сторон".