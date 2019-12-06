Языковой скандал в столичном кафе попал на видео

В столичном кафе Cinnabon произошел языковой скандал
В интернете об этом сообщил пострадавший Мстислав Литвин, передает "Вголос".
Работник кафе отказался его обслуживать на украинском языке, из-за чего произошел конфликт.
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Пострадавший также не смог пожаловаться администратору заведения, поскольку этого не было на рабочем месте.
Конфликт он снял на видео.
Продюсер Юрий Бардаш, который в России рассказывает о "притеснениях русскоязычных" в Украине, является рабом, малоросом и предателем. Об этом в видео заявила телеведущая и журналист Янина Соколова.
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