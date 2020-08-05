Языковой омбудсмен похвастался первыми успехами

Секретариат языкового омбудсмена стал юридическим лицом Фото: facebook.com/govuamova

В Украине зарегистрировали юридическое лицо "Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка".

Его адрес: Киев, Музейный переулок, 12, сообщает Уполномоченный по защите государственного языка.

Впоследствии откроют счета, изготовят печать, объявят отборы в учреждение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Языковой омбудсмен рассказал, за что возьмется в первую очередь

В секретариате будут работать до 50 сотрудников. О начале приема запросов, обращений и жалоб сообщат дополнительно.

Кабинет министров назначил Тараса Креминя уполномоченным по защите государственного языка. Решение правительство приняло в среду. Выбирали из 3 кандидатур. 42-летний Тарас Креминь - выходец из Николаева. По образованию - учитель украинского языка и литературы, учитель английского языка и зарубежной литературы. Кандидат филологических наук. Профессор кафедры украинского языка и литературы Николаевского национального университета им. Василия Сухомлинского.