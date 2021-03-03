Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России

В правительстве должны разработать стратегию развития крымскотатарского языка на 2022-2032 года Фото: istpravda.com.ua

Крымские татары могут перейти на латиницу, чтобы избавиться от российского влияния. Такое мнение Gazeta.ua выразил сокоординатор движения "Пространство свободы" Сергей Стуканов.

"Значительная часть алфавитов имеет в своей основе латиницу. Кириллический шрифт менее популярен. Его ввели для азиатских, в частности мусульманских народов, входивших в Российскую империю, а затем Советский Союз. Хотели хотя бы на графическом уровне привести ближе к российскому языку", - говорит Сергей Стуканов.

Крымские татары пользовались арабским письмом. С 1928-го яналифом - алфавитом на основе латиницы. Через 10 лет им навязали кириллицу. С 1992 года параллельно использовали и кириллицу и латиницу.

"Сегодня мы видим тенденции к ослаблению позиций русского языка в мире. Количество его носителей после распада Советского Союза уменьшается и положение русского языка в бывших республиках значительно ослабляется. Несколько лет назад латиницу ввели в Казахстане, теперь за это взялись в Узбекистане. С точки зрения противостояния информационному и культурному влиянию России и для выхода из ее орбиты этот шаг можно понять. Тем более, что крымскотатарский близок к турецкому. В Турции еще 100 лет назад при Кемале Ататюрке перешли на латиницу", - отмечает.

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Перевод на латиницу крымскотатарского языка не связан с планами нынешней власти перевести на латиницу украинский.

"Украинская азбука на основе латиницы тоже существует, причем не один вариант. Есть люди, которые популяризируют ее, пользуются в социальных сетях. Существует портал Na Chasi, где все статьи публикуют на украинском языке в двух графических видах - кириллицей и латиницей. Поэтому идеи перехода уже давно существуют. Но несмотря на то, что я сам популяризатор украинского языка, эту идею удачной не считаю. Это создаст дополнительные проблемы и препятствия для украинизации, и вызовет настоящее сопротивление населения.

Ни от одной серьезной политической партии не слышал подобных заявлений. Не пойдут на это и "слуги народа". Они пытаются ослабить закон об украинском языке. Однако, не исключаю, что через пару десятков лет до 2040-го тема перевода украинского на латиницу может быть актуальной, но раньше - нет", - считает активист.

Президент Владимир Зеленский поручил правительству за 6 месяцев разработать и утвердить стратегию развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы. Стратегия предусматривает переход крымскотатарского на латиницу. Этот вопрос ранее нарушал Меджлис крымскотатарского народа. После оккупации Крыма лидер крымских татар Мустафа Джемилев обратился к тогдашнему министру культуры Вячеслава Кириленко с просьбой подготовить решение, необходимое для перевода языка на латиницу. Его тогда не приняли.