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вторник, 27 апреля 2021 17:26

Язык не может быть предметом разговора с Путиным

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Язык не может быть предметом разговора с Путиным
Павел Гриценко заявил, что языковой вопрос не должны обсуждать на встрече президентов. Фото: "Наш язык"

Во время обсуждения возможной повестки дня встречи президента Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным мелькнула мысль говорить о русском языке, сообщил он.

Директор Института украинского языка НАН Украины профессор Павел Гриценко считает, что язык не может быть предметом преговоров с Москвой.

"В Украине мы можем говорить об огоссударствливании украинского языка. Это не предмет разговоров двух президентов. Мы четко знаем, что позиция Путина - это позиция дальнейшей русификации Украины", - сказал Гриценко.

Украина сама должна решить вопрос языкового строительства Украины. Его стратегия содержится в законах и Конституции.

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"Прошедшие месяцы были напряженными. Нам подбрасывали идеи украинского русского. В основе этой идеи, как и в основе пересмотра действующего языкового закона просматривает все та же рука нашего северного соседа. В направляющих линиях Комиссии по русскому языку при президенте России четко сказано, что третий блок задач - любой ценой сохранить русский язык во внероссийской государственной и этноязыковой среде", - заявил он.

Украинские ученые, художники и общественные деятели подписали протест против вмешательства в закон о языке. Призывают нардепов остановить антиукраинский сценарий. Важной составляющей этого закона они назвали гарантии предоставления информации и услуг на украинском языке. Это право защищено нормой о штрафах для нарушителей.

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