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четверг, 19 декабря 2019 18:28

Азарова высмеяли за заявление об украинском языке

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Азарова высмеяли за заявление об украинском языке
Азаров заявил, что украинский язык не имеет памятников. Фото: МК

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что украинский язык не имеет литературных памятников.

Блогер Алексей Голобуцкий в Facebook поделился постом Азарова о том, что на территории Киевской Руси не существует ни одного летописного памятника на украинском языке. Экс-премьер привел список летописей и начал писать о "древнерусском языке".

Голобуцкий подчеркнул, что "российский" и "русский" - это разные языки.

"Господи, какого числа у него пенсия? Нельзя же так перерабатывать за копейки", "У Азирова прогресс на лицо. Уже пишет не "на Украине", а - в Украине. Еще лет десять и начнет немного говорить на языке", "Какой же он убогий. Мог бы на пенсии книги почитать, самообразованием заняться. Но нет. Фу, противно", - написали в комментариях под публикацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пересопницкое Евангелие перевели на староукраинский язык

Диакон Григорий начал работу над Остромирово Евангелие 21 октября 1056-го. Книга считается одной из древнейших памятников старославянского и украинского письма.

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