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четверг, 12 августа 2021 12:05

Яремчук отказался говорить по-русски с журналистом

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Яремчук отказался говорить по-русски с журналистом
После игры за "Бенфику" к Яремчуку пробрался российский журналист, но украинец отказался переходить на русский. Фото: Getty images

Украинский футболист Роман Яремчук отказался отвечать российскому журналисту на русском языке.

В Telegram об этом написал российский спортивный журналист Максим Алланазаров.

"Вчера после игры удалось проникнуть в автобус "Бенфики" и немного поговорить с Романом Яремчуком. Местные копы вошли в положение и не вывели меня. Жаль, что Роман отказался общаться на камеру. Видео можно было снимать только при условии разговора на украинском языке, которого я не знаю", - написал тот.

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Яремчук вчера успешно дебютировал в португальской "Бенфике". В добавленное время забил второй мяч.

Андрей Шевченко обещал, что на пресс-конференциях будет говорить на украинском, но слова не сдержал. Его даже критиковала итальянская пресса за то, что не говорит на украинском. Бывший тренер сборной родился и провел детство в селе Двиркивщина Яготинского района Киевской области.

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Дата
12
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