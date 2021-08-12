Яремчук отказался говорить по-русски с журналистом

Украинский футболист Роман Яремчук отказался отвечать российскому журналисту на русском языке.
В Telegram об этом написал российский спортивный журналист Максим Алланазаров.
"Вчера после игры удалось проникнуть в автобус "Бенфики" и немного поговорить с Романом Яремчуком. Местные копы вошли в положение и не вывели меня. Жаль, что Роман отказался общаться на камеру. Видео можно было снимать только при условии разговора на украинском языке, которого я не знаю", - написал тот.
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Яремчук вчера успешно дебютировал в португальской "Бенфике". В добавленное время забил второй мяч.
Андрей Шевченко обещал, что на пресс-конференциях будет говорить на украинском, но слова не сдержал. Его даже критиковала итальянская пресса за то, что не говорит на украинском. Бывший тренер сборной родился и провел детство в селе Двиркивщина Яготинского района Киевской области.
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