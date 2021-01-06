Ахтем Сейтаблаев призвал сферу услуг переходить на украинский

Режиссер напомнил о переходе сферы обслуживания на украинский. Фото: YouTube

Актер и режиссер Ахтем Сейтаблаев принял участие в информационной кампании, посвященной языковому закону.

Видео опубликовал языковой омбудсмен Тарас Кремень в YouTube.

"С 16 января 2021 года язык обслуживания потребителей - украинский! Соответствии со статьей 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке", - написал он.

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Социальные ролики создают при технической поддержке сообщества "Язык объединяет", "Эспрессо-TV" и компании "Евромедиа".

С 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти на украинский. За нарушение будут штрафовать, но к этому будет доходить редко, считает сокоординатор ОО "Пространство Свободы" Тарас Шамайда. Абсолютное большинство работников изучали украинский или слышали от окружающих. Поэтому обслуживать смогут.