Зачем и как правильно использовать анальную пробку

Одной из самых популярных сексуальных практик, к которой обращаются и женщины, и мужчины, является анальная стимуляция. Наиболее распространенная игрушка для таких экспериментов — анальная пробка. Она может приносить удовольствие как сама по себе, так и быть подготовительным этапом перед анальным сексом.

Втулка для анальной стимуляции — универсальная игрушка

Мужчинам она будет интересна благодаря стимуляции простаты, некоторым женщинам же понравится анальное проникновение за счёт сужения влагалища и непрямого воздействия на ножки клитора. Сам анус также является средоточием достаточно чувствительных нервных окончаний.

Мы поговорили с консультантами секс-шопа Казанова, чтобы выяснить как правильно выбрать и использовать анальные пробки.

Как правильно выбирать анальную пробку?

Втулка для анальной стимуляции — универсальная игрушка

Втулка для анальной стимуляции — универсальная игрушка, которая представлена в любом секс-шопе в огромном ассортименте. Каждый клиент сможет подобрать подходящий для себя вариант.

Пробка — это конусообразная игрушка, поэтому прежде всего при выборе рекомендуется обращать внимание на диаметр в самой широкой её части. Если вы только начинаете интимные эксперименты лучше приобретать втулки, обхват которых не превышает 3 см. Небольшие пробки также подойдут тем парам, которые хотят испытать удовольствие от двойного проникновения.

Анальные пробки для более опытных экспериментаторов могут иметь диаметр до 5 см, а всё, что свыше этого — уже игрушки для фистинга, к которым стоит подходить с особой аккуратностью.

Выбирая анальную пробку, уделите внимание материалу, из которого она изготовлена. Например, для чувствительной кожи подойдут гипоаллергенные втулки из медицинского силикона, металла или стекла.

Если вы любите более интенсивную стимуляцию, рекомендуем вибропробки или втулки с электростимуляцией. Последние могут понравиться далеко не всем, поэтому для начала стоит покупать более классические игрушки.

Основные правила анальной стимуляции

Втулка для анальной стимуляции — универсальная игрушка

1. Если вы планируете экспериментировать в паре — обязательно обсудите с партнёром все подробности и заручитесь его согласием. Внезапное "вторжение" чревато серьезными травмами!

2. Самое важное — лубрикант. Смазка нужна обязательно и её может понадобиться много. Во время покупки анальной пробки обратите внимание на материал, из которого она сделана. От этого будет зависеть тип смазки, который можно использовать. Полезная подсказка: силикон, резина и киберкожа совместимы с лубрикантами только на водной основе.

3. В продолжение темы смазок — советуем избегать средств с сильным охлаждающим и обезболивающим эффектом, особенно на первых порах. Есть риск, что вы не сможете сразу понять, когда что-то пойдёт не так и усугубите положение.

4. Перед введением анальной пробки рекомендуется подготовиться с помощью пальцев смазанных лубрикантом. Перед особо внушительными втулками можно также воспользоваться специальным шприцем для введения смазки внутрь.

5. Во время анальной стимуляции важен не только физический, но и психологический комфорт. Чтобы чувствовать себя уверенно и не отвлекаться от получения удовольствия, за полчаса до игр советуем провести все необходимые гигиенические процедуры.