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четверг, 23 декабря 2021 18:13

Вызывающе позировали топлесс и не надевали лифчик под прозрачный топ - что показывали в этот "нюдсочетверг"
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В Twitter каждый четверг публикуют эротический контент. Пользователи сети под пикантными фото пишут хештег #нюдсочетверг.

На этой неделе большинство женщин, поддержавших смелую традицию, позировали топлесс. Были и пользовательницы, которые не надели бюстгальтер под майку. Некоторые показали только ягодицы в трусах.

Какие еще фото публиковали пользователи Twitter на этой неделе, подготовила Gazeta.ua.

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Еженедельно пользователи Twitter используют хештег #нюдсочетверг и делятся обнаженными снимками
Фото: twitter.com/Asy88888
Еженедельно пользователи Twitter используют хештег #нюдсочетверг и делятся обнаженными снимками
Еженедельно пользователи Twitter используют хештег #нюдсочетверг и делятся обнаженными снимками
Еженедельно пользователи Twitter используют хештег #нюдсочетверг и делятся обнаженными снимками
Еженедельно пользователи Twitter используют хештег #нюдсочетверг и делятся обнаженными снимками

Нюдсочетверг - флешмоб, в котором пользователи Twitter публикуют фото в стиле ню под хештегом #нюдсочетверг и собирают комментарии. Делают это с разной целью: чтобы принять собственное тело, привлечь внимание к политическому событию или ради самовыражения.

До появления нюдсочетвергов уже существовали обозначения для "обнаженных" дней недели. Периодически в англоязычном Twitter пытались устроить Национальный день нюдсов. В этот день каждый мог попросить нюдсы и получить их в личные сообщения. Впервые такое провели в 2012 году в сети. Проблема заключалась в том, что таких дней нюдсов было около 10, и проводили их в разное время.

Впервые хештег #нюдсочетверг использовал блогер Алексей в конце января 2020 года. Но тогда речь шла не о публичных фото, а чтобы отправлять в личные. Весной 2020-го флешмоб набрал популярность. Пользователи сети начали публиковать свои самые пикантные кадры.

Одной из причин стало начало пандемии: на фоне этого агентство Khoros зафиксировало резкий скачок популярности слов "нюдс" и "дикпик" (фотография мужского полового органа, присылаемая файлом на телефон или личным сообщением в соцсетях. - Gazeta.ua). В Twitter эти слова использовали чаще на 384%, чем обычно.

Участники нюдсочетверга не всегда полностью раздеваются. Чаще всего публикуют фото в нижнем белье или сарафане с приспущенной бретелькой, поднятой юбкой или футболкой и т.д.

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23
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