ТОП-6 секс-игрушек, которые можно найти дома

Секс-игрушками могут стать подручные материалы. Фото: www.unian.ua

Разнообразить интимную жизнь можно не только с помощью акробатических поз и дорогих секс-игрушек. Удовольствие можно получить от подручных материалов, которые точно найдутся у каждого дома.

Эксперты издания Cosmo, назвали вещи, которые внесут новинку в сексуальную жизнь.

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1. Перо.

Прикосновение пера нежное и почти невесомое. Проведите им по эрогенным зонам партнера и наслаждайтесь результатом.

2. Лед.

Игра с температурой в оральном сексе подарит партнеру новые ощущения. Прикасайтесь кубиком льда к груди, соскам, шее.

3. Повязка на глаза.

Шарфом, галстуком, куском ткани можно завязать глаза. Повязка в тандеме со льдом - это гарантированное удовольствие для партнера.

4. Душевая лейка.

Экспериментируйте с температурой и интенсивностью потока воды.

5. Шарф - наручники.

Свяжите руки или запястья партнера и делайте с ним все, что только пожелает ваша фантазия.

6. Еда.

Сексуальные игры разнообразит еда - мед, шоколад, взбитые сливки. Наносите их на грудь, живот, соски, ступни. Но избегайте интимных частей тела. Сахар провоцирует грибок.

Недавно стали известны вещи, которые возбуждают мужчин.