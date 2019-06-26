ТОП-6 секс-игрушек, которые можно найти дома

 
Ексклюзивы
1/5
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
1 Просмотров: 14616
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 765
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3015
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
9 Просмотров: 6372
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 369
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 1260
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
2 Просмотров: 2673
Зеленский и олигархи: кто кого
Зеленский и олигархи: кто кого
Просмотров: 3834
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
Просмотров: 6183
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
1 Просмотров: 5220
Фото
Все фото
12
7
10
4
14
День рождения Мелании Трамп: откровенные фото
День рождения Мелании Трамп: откровенные фото
Женщина превратила себя в секс-куклу
Женщина превратила себя в секс-куклу
&quot;Застал жену в кровати с родным сыном&quot; - секс-консультант
"Застал жену в кровати с родным сыном" - секс-консультант
&quot;Я не против какого-то флирта&quot; - Даша Астафьефа рассказала, как освежить сексуальную жизнь
"Я не против какого-то флирта" - Даша Астафьефа рассказала, как освежить сексуальную жизнь
Горячие игры в постели: как избежать измен
Горячие игры в постели: как избежать измен
Видео
Все видео
"Мне это нравится" - бабушка стала веб-кам моделью
"Мне это нравится" - бабушка стала веб-кам моделью
"Приятно мучить" - Каменских рассказала о любовниках
"Приятно мучить" - Каменских рассказала о любовниках
Пикантнее 50 оттенков: презентовали трейлер новой эротической драмы
Пикантнее 50 оттенков: презентовали трейлер новой эротической драмы
За кадром еще ярче: молодая пара занялась сексом на крыше дома
За кадром еще ярче: молодая пара занялась сексом на крыше дома
Дакота Джонс об эротических сценах: "В фильме очень много моего тела"
Дакота Джонс об эротических сценах: "В фильме очень много моего тела"
Интервью
1/5
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 576
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 1926
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11043
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 747
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2205
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
24 июня 2019
1 Просмотров: 2286
Здрастуй, Польща
— Батьку, візьми мене із собою до Польщі, — проситься донька-десятикласниця. — Коли ще Україна гратиме у фіналі чемпіонату ...
среда, 26 июня 2019 16:34

ТОП-6 секс-игрушек, которые можно найти дома

  Комментировать
ТОП-6 секс-игрушек, которые можно найти дома
Секс-игрушками могут стать подручные материалы. Фото: www.unian.ua

Разнообразить интимную жизнь можно не только с помощью акробатических поз и дорогих секс-игрушек. Удовольствие можно получить от подручных материалов, которые точно найдутся у каждого дома.

Эксперты издания Cosmo, назвали вещи, которые внесут новинку в сексуальную жизнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Идеальная прелюдия: назвали сколько времени имеют продолжались ласки

1. Перо.
Прикосновение пера нежное и почти невесомое. Проведите им по эрогенным зонам партнера и наслаждайтесь результатом.

2. Лед.
Игра с температурой в оральном сексе подарит партнеру новые ощущения. Прикасайтесь кубиком льда к груди, соскам, шее.

3. Повязка на глаза.
Шарфом, галстуком, куском ткани можно завязать глаза. Повязка в тандеме со льдом - это гарантированное удовольствие для партнера.

4. Душевая лейка.
Экспериментируйте с температурой и интенсивностью потока воды.

5. Шарф - наручники.
Свяжите руки или запястья партнера и делайте с ним все, что только пожелает ваша фантазия.

6. Еда.
Сексуальные игры разнообразит еда - мед, шоколад, взбитые сливки. Наносите их на грудь, живот, соски, ступни. Но избегайте интимных частей тела. Сахар провоцирует грибок.

Недавно стали известны вещи, которые возбуждают мужчин.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ТОП-6 секс-игрушек, которые можно найти дома». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июня

Смерть ребенка была страшной: 6-летнюю девочку изнасиловали и убили

Убили брата украинского командира

Два флага - одна страна: отмечают День крымскотатарского флага

Ввели уголовную ответственность за опоздание на работу

ТОП-8 советов: что нужно делать, чтобы ребенок не стал наркоманом

Против восставших узников применили танки

Арестовали министра внутренних дел

К участию в автогонке не пригласили англичан и американцев

Самое читаемое
Назвали области, где лучше всего сдали ВНО-2019
Назвали области, где лучше всего сдали ВНО-2019 Просмотров: 31999
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
6
 Просмотров: 26076
На передовой разводят войска
На передовой разводят войска
 2 Просмотров: 15030
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
 1 Просмотров: 14607
Появилась реакция Зеленского на скандальное решение ПАСЕ
Появилась реакция Зеленского на скандальное решение ПАСЕ 4 Просмотров: 14184
Секс
Какие странные вещи привлекают мужчин
Какие странные вещи привлекают мужчин Просмотров: 2457
Мужчина заказал секс-куклу, которая копирует жену
Мужчина заказал секс-куклу, которая копирует жену Просмотров: 729
До сих пор не замужем: 5 ошибок в гражданском браке
До сих пор не замужем: 5 ошибок в гражданском браке Просмотров: 1431
Сексолог назвала лучшее место для секса дома
Сексолог назвала лучшее место для секса дома Просмотров: 108
Идеальная прелюдия: назвали сколько времени имеют продолжались ласки
Идеальная прелюдия: назвали сколько времени имеют продолжались ласки Просмотров: 2925
Больше всего комментируют
13
Против конкурентов Порошенко вбухали не менее 6,5 грн на "чернуху" в Facebook
9
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
8
Суд вернул советские названия столичным проспектам Бандеры и Шухевича
7
Новые лица в киевской "Батьківщині" - кандидаты в Верховную Раду
6
Партия Зеленского сбросила в рейтинге - свежий опрос
Голосов: 2294
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua