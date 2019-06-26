ТОП-6 секс-игрушек, которые можно найти дома

Разнообразить интимную жизнь можно не только с помощью акробатических поз и дорогих секс-игрушек. Удовольствие можно получить от подручных материалов, которые точно найдутся у каждого дома.
Эксперты издания Cosmo, назвали вещи, которые внесут новинку в сексуальную жизнь.
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1. Перо.
Прикосновение пера нежное и почти невесомое. Проведите им по эрогенным зонам партнера и наслаждайтесь результатом.
2. Лед.
Игра с температурой в оральном сексе подарит партнеру новые ощущения. Прикасайтесь кубиком льда к груди, соскам, шее.
3. Повязка на глаза.
Шарфом, галстуком, куском ткани можно завязать глаза. Повязка в тандеме со льдом - это гарантированное удовольствие для партнера.
4. Душевая лейка.
Экспериментируйте с температурой и интенсивностью потока воды.
5. Шарф - наручники.
Свяжите руки или запястья партнера и делайте с ним все, что только пожелает ваша фантазия.
6. Еда.
Сексуальные игры разнообразит еда - мед, шоколад, взбитые сливки. Наносите их на грудь, живот, соски, ступни. Но избегайте интимных частей тела. Сахар провоцирует грибок.
Недавно стали известны вещи, которые возбуждают мужчин.
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