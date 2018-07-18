Соблазнительные изгибы и нереальные формы: украинский фотограф показал красоту женского тела

Фото: Instagram

Луцкий фотограф Виктор Голиков представил откровенную серию фотографий обнаженных женских тел "Nudes by Viktor Golikov". Проект задумал еще 5 лет назад.

Участие в проекте приняли 15 девушек. По словам фотографа, моделей для фотосессий в стиле "ню" нашел быстро, написав пост в соцсети.

"Весь проект я воплотил в жизнь за две недели. Далее было время для того, чтобы подумать, какие фотографии взять на выставку, как все скомпоновать, которые подойдут для этого помещения и так далее. У меня не было плана, как все должно быть, каким должен быть результат. Все произошло интуитивно. Есть вещи, которых ты не видишь, когда фотографируешь, а видишь уже тогда, когда видишь фотографию в цифровом виде на мониторе", - рассказал Виктор Голиков.

Автор: ВолиньPost Свои работы Виктор Голиков представил в луцком заведении «Bar11»

Автор: ВолиньPost Свои работы Виктор Голиков представил в луцком заведении «Bar11»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как инь и ян: фотограф показывает женщин в соблазнительных снимках

Фотограф родился и живет в Луцке. Окончил географический факультет Волынского государственного университета. Виктор снимает свадьбы, пейзажи, обнаженную натуру.

Итальянский фотограф Сабрина Боэм создала серию работ под названием "Коты и мужчины". Целью проекта была демонстрация глубоких чувств привязанности, благодарности и дружбы между героями фото.