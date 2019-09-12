С какого возраста детям нужно рассказывать о сексе

Сексуальное образование - неотъемлемая часть воспитания любого ребенка

Уже с двух лет стоит ребенку рассказывать определенную информацию о сексе.

С двух лет детям нужно знать, как правильно называются все части тела.

К шести годам уже стоит объяснять, что сперма сливается с яйцеклеткой и что никто не может касаться их генталий.

Исключением является только родители и врач в особых случаях.

Понимать, когда можно быть голым и самым мыть половые органы.

К восьми лет необходимо больше рассказывать об интимной жизни, и последствия ведения, советует 24tv.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие прически можно делать в школу

Знать правила общения с незнакомцами и последствия обмена интимными фото.

К двенадцати уже необходимо знать о контрацепции и инфекции, передающиеся половым путем.

Владеть информацией о кибербуллингу и секстинг.

Из тринадцати можно рассказывать о менструации и поллюции. Изучить правила безопасного секса и различать манипуляцию, давление и насилие.

Швеция стала первопроходцем в этом деле. Здесь еще в 1933 году была создана Ассоциация сексуального образования (RFSU), а с 1955 года уроки полового воспитания вошли в обязательную школьную программу. Сегодня шведские школьники, например, на вопрос о том, откуда они узнали информацию о методах контрацепции, в большинстве называют школьные уроки полового воспитания.