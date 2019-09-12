С какого возраста детям нужно рассказывать о сексе

 
Ексклюзивы
1/5
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 819
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2439
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1071
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
1 Просмотров: 1800
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2475
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1044
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1476
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1296
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
2 Просмотров: 1179
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
2 Просмотров: 2178
Фото
Все фото
13
4
10
33
12
Мадонна празднует 61-летие: скандальные фото поп-дивы
Мадонна празднует 61-летие: скандальные фото поп-дивы
&quot;Голый режиссер&quot;: Netflix выпустил сериал о порно 1980-х
"Голый режиссер": Netflix выпустил сериал о порно 1980-х
&quot;Ангел&quot; Victoria&#039;s Secret снялась для глянца на пляже без одежды
"Ангел" Victoria's Secret снялась для глянца на пляже без одежды
Фотокнига &quot;Sex&quot;: Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
День рождения Мелании Трамп: откровенные фото
День рождения Мелании Трамп: откровенные фото
Видео
Все видео
"Мне это нравится" - бабушка стала веб-кам моделью
"Мне это нравится" - бабушка стала веб-кам моделью
"Приятно мучить" - Каменских рассказала о любовниках
"Приятно мучить" - Каменских рассказала о любовниках
Пикантнее 50 оттенков: презентовали трейлер новой эротической драмы
Пикантнее 50 оттенков: презентовали трейлер новой эротической драмы
За кадром еще ярче: молодая пара занялась сексом на крыше дома
За кадром еще ярче: молодая пара занялась сексом на крыше дома
Дакота Джонс об эротических сценах: "В фильме очень много моего тела"
Дакота Джонс об эротических сценах: "В фильме очень много моего тела"
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4329
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1575
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30582
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 сентября 2019
Просмотров: 198
Двері на осінь
З наближенням осені стаєш терпимішим до тих, хто живе поруч і з ким ти ціле літо уточнював межі життєвого простору. Скажімо, один павук регулярно ...
пятница, 13 сентября 2019 05:28

С какого возраста детям нужно рассказывать о сексе

  Комментировать
С какого возраста детям нужно рассказывать о сексе
Сексуальное образование - неотъемлемая часть воспитания любого ребенка

Уже с двух лет стоит ребенку рассказывать определенную информацию о сексе.

С двух лет детям нужно знать, как правильно называются все части тела.

К шести годам уже стоит объяснять, что сперма сливается с яйцеклеткой и что никто не может касаться их генталий.

Исключением является только родители и врач в особых случаях.

Понимать, когда можно быть голым и самым мыть половые органы.

К восьми лет необходимо больше рассказывать об интимной жизни, и последствия ведения, советует 24tv.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие прически можно делать в школу

Знать правила общения с незнакомцами и последствия обмена интимными фото.

К двенадцати уже необходимо знать о контрацепции и инфекции, передающиеся половым путем.

Владеть информацией о кибербуллингу и секстинг.

Из тринадцати можно рассказывать о менструации и поллюции. Изучить правила безопасного секса и различать манипуляцию, давление и насилие.

Швеция стала первопроходцем в этом деле. Здесь еще в 1933 году была создана Ассоциация сексуального образования (RFSU), а с 1955 года уроки полового воспитания вошли в обязательную школьную программу. Сегодня шведские школьники, например, на вопрос о том, откуда они узнали информацию о методах контрацепции, в большинстве называют школьные уроки полового воспитания.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С какого возраста детям нужно рассказывать о сексе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
У Ляшко и Тимошенко конфисковали деньги
У Ляшко и Тимошенко конфисковали деньги 1 Просмотров: 52678
Полякова показала редкое фото с мужем
Полякова показала редкое фото с мужем Просмотров: 39189
Обнаженная в объятиях любимого: миллиардерша Кайли Дженнер получила предложение от Pornhub
Обнаженная в объятиях любимого: миллиардерша Кайли Дженнер получила предложение от Pornhub
5
 1 Просмотров: 24930
На русском языке и с матом: &quot;слуга народа&quot; нарядился в провокационную футболку
На русском языке и с матом: "слуга народа" нарядился в провокационную футболку 8 Просмотров: 20584
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде 5 Просмотров: 19503
Секс
Каких секс-кукол чаще всего хотят мужчины: выводы шокируют
Каких секс-кукол чаще всего хотят мужчины: выводы шокируют Просмотров: 3276
Назвали идеальное количество секса для всех возрастов
Назвали идеальное количество секса для всех возрастов Просмотров: 5391
9 ошибок, которые делают влюбленные пары перед сном
9 ошибок, которые делают влюбленные пары перед сном
5
 Просмотров: 4644
Мадонна празднует 61-летие: скандальные фото поп-дивы
Мадонна празднует 61-летие: скандальные фото поп-дивы
13
 Просмотров: 9414
Нахлынула страсть: пара занималась сексом в автомобиле на полицейской парковке
Нахлынула страсть: пара занималась сексом в автомобиле на полицейской парковке Просмотров: 3924
Больше всего комментируют
8
На кнопкодавстве поймали еще одну "слугу народа"
8
На русском языке и с матом: "слуга народа" нарядился в провокационную футболку
5
Как создать миллион рабочих мест
5
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде
2
Криминал за незаконное обогащение: Рада сделала первый шаг
Голосов: 798
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua