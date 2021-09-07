Как носить эротические портупеи?

Эротическая портупея – это не просто аксессуар, а способ сексуального самовыражения, демонстрации своих индивидуальных предпочтений и инструмент для интересных экспериментов с целью поиска новых образов.

Способ надевания мужской портупеи

Правила использования портупей

Эротические кожаные портупеи могут быть нескольких видов: для груди, бедер, ягодиц, ног (гартеры), живота, всего тела, с металлическим декором или интересными плетениями, прочими элементами. Использование классического варианта без излишеств подчеркнет красоту белья, подобранного в тон, а вот с "восьмерками" и "бабочками" продемонстрируют максимум сексуальности и без него. Существует несколько правил ношения портупей:

● Ширина ремней. Подбирается в зависимости от фигуры. Людям с пышными формами стоит отдать предпочтение ремням толщиной от 1,5 до 3 см, со стройной фигурой – 1-2 см.

● Сочетание с бельем. Портупея должна стать основным акцентом, а белье – повторять ее цвет. Поэтому стоит избегать принтов, контрастных оттенков, декоративных элементов. А вот эротическое кружево будет выглядеть уместно.

● Украшения. Цепочки, колье, массивные браслеты будут лишними, как и другие крупные украшения. Можно сразу выбрать портупею с металлическими заклепками и кольцами.

● Аксессуары. Кожаные браслеты, перчатки, шляпки в мужском стиле, а также милитари аксессуары будут смотреться идеально, если использовать их в умеренном количестве.

При выборе конструкции и особенностей изделия важно запомнить, что ремешки не должны врезаться в кожу. Конечно, портупея регулируется по размеру, но она должна создавать эротический образ, а не перетягивать тело и доставлять дискомфортные ощущения.

Как носить портупеи разных цветов?

Классический вариант эротической портупеи – черный. Он хорошо сочетается с эротическим бельем светлых и темных тонов, прекрасно смотрится на любой коже. Также можно выбрать и другие цвета:

● Красный. Яркий и страстный цвет, который подойдет для БДСМ и доминирования. Отлично комбинируется с плетками, кнутами, бандажами, наручниками и другими аксессуарами. Украшения лучше не использовать. Обувь также должна быть красного цвета.

● Белая. Подойдет для девушек с хрупкой фигурой. Толщина ремешков должна быть не более 2 см. Идеально комбинируется с кружевом и прозрачным бельем, чулками, создавая соответствующий образ.

● Коричневый. Не самый популярный вариант из-за сложности сочетания. Рекомендуется дополнить кожаным коричневым ошейником, наручниками или бандажом.

Способ надевания мужской портупеи

Эротическая портупея должна легко сниматься и надеваться. Предварительно нельзя пользоваться кремами, отдушками, маслами, так как они быстро впитываются в кожаное изделие и ухудшают его эксплуатационные свойства. После снятия аксессуара нужно его расправить и положить в закрытый ящик без доступа света и влаги.