Автор: kekc.news Первый украинский ядерный реактор

12 февраля 1960-го в киевском Институте ядерных исследований НАН Украины запустили первый украинский ядерный реактор.

Строительство реактора началось за 3 года до его пуска - в 1957 году. Для сооружения использовали большое количество особого бетона, который был в 2-2,5 раза тяжелее обычного. Для этого добавляли мелкий металлический лом в виде обрезков арматуры, стружки и карбида бора. Образованная смесь поглощала ядерное излучение и обеспечивала биологическую защиту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец создал первый пассажирский самолет в мире

Киевский реактор разработала группа физиков во главе с академиком Игорем Курчатовым. Главная цель его создания - получить мощный поток нейтронов. После их использовали для других экспериментов. Также реактор производил различные изотопы, которые были необходимы в различных отраслях промышленности и медицины.

Реактор имеет уникальный комплекс горячих камер. Это герметичные боксы, где с помощью манипуляторов оператор, наблюдая сквозь специальное стекло, дистанционно обрабатывает образцы, которые облучают в специальных исследовательских каналах реактора.

В 2010 году ядерный реактор в киевском Институте ядерных исследований НАН Украины модернизировали. На нем установили современные системы управления и защиты. Кроме этого, создали новое хранилище для отработанного ядерного топлива.