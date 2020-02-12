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среда, 12 февраля 2020 12:42

Запустили первый украинский ядерный реактор

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Автор: kekc.news
  Первый украинский ядерный реактор
Первый украинский ядерный реактор

12 февраля 1960-го в киевском Институте ядерных исследований НАН Украины запустили первый украинский ядерный реактор.

Строительство реактора началось за 3 года до его пуска - в 1957 году. Для сооружения использовали большое количество особого бетона, который был в 2-2,5 раза тяжелее обычного. Для этого добавляли мелкий металлический лом в виде обрезков арматуры, стружки и карбида бора. Образованная смесь поглощала ядерное излучение и обеспечивала биологическую защиту.

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Киевский реактор разработала группа физиков во главе с академиком Игорем Курчатовым. Главная цель его создания - получить мощный поток нейтронов. После их использовали для других экспериментов. Также реактор производил различные изотопы, которые были необходимы в различных отраслях промышленности и медицины.

Реактор имеет уникальный комплекс горячих камер. Это герметичные боксы, где с помощью манипуляторов оператор, наблюдая сквозь специальное стекло, дистанционно обрабатывает образцы, которые облучают в специальных исследовательских каналах реактора.

В 2010 году ядерный реактор в киевском Институте ядерных исследований НАН Украины модернизировали. На нем установили современные системы управления и защиты. Кроме этого, создали новое хранилище для отработанного ядерного топлива.

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Дата
12
февраля

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