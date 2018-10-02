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вторник, 02 октября 2018 12:05

Запустили первую в мире сеть 5G

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Запустили первую в мире сеть 5G
В Соединенных Штатах запустили первую в мире коммерческую сеть 5G. Фото: rtvi.com

В Соединенных Штатах запустили первую в мире коммерческую сеть 5G.

Сеть пятого поколения в Хьюстоне, Индианаполисе, Лос-Анджелесе и Сакраменто запустил американский оператор Verizon, пишет "Корреспондент".

Оператор Verizon предлагает пользователям отказываться от проводного интернету. Роутеры будут раздавать WiFi от сотовой вышки, а не от кабеля.

Оператор базируется на собственном стандарте 5G TF. Скорость интернета - 300 Мбит/секунду. Максимальная заявленная скорость составляет 1 Гбит/секунду.

Первые 3 месяца полностью бесплатны. После выхода из льготного 3-месячного периода ежемесячная абонентная плата за использование сервиса составляет $50 или $70 в зависимости от того, чьими услугами мобильной связи пользуется абонент

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До конца года приступить начать разворачивание коммерческих сетей 5G должны 2 других крупных американских оператора – AT&T и T-Mobile.

Впоследствии 5G-интернет запустят в Южной Корее. Там сеть 5G представляют 3 мобильных оператора.

В Украине в 20 городах в марте запустили сеть 4G. Мобильные операторы получили лицензии на частоту 2600 МГц. Она дает небольшой радиус покрытия. Первые зоны 4G появились во Львове, Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, Ужгороде, Виннице, Хмельницком, Тернополе.

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02
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